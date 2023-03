ICBoiro designa a Antonio García Castro como candidato a la Alcaldía boirense

Iniciativa Cidadá de Boiro ha acordado designar a José Antonio García Castro como candidato a la Alcaldía boirense en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Así lo ha dado a conocer el presidente y fundador de dicha formación política, Manuel Velo. El actual alcaldable de ICBoiro iba de número 2 en la lista electoral de hace cuatro años y acabó ocupando durante prácticamente todo el actual mandato el escaño en la corporación municipal que dejó vacante el referido Manuel Velo tras su renuncia al acta de concejal. El propio exalcalde boirense indicó que este candidato contará con su "máis estreita colaboración" para que Boiro vuelva a ser referencia "polo ben de todos" y que todos deben interesarse por "ter o mellor goberno posible para servir ao pobo".

Desde ICBoiro, que ya tiene completa la relación de integrantes de su lista electoral, y sólo falta ordenarlos desde el puesto 6 al 17, pues los cinco primeros ya los tiene decididos-, indican que Antonio García ya conoce la organización interna y externa del Ayuntamiento de Boiro debido a sus casi cuatro años como edil en solitario en representación de su partido político y que eso le da "solidez" para empujar el desarrollo del pueblo boirense desde la Administración local. "Estamos seguros que é o mellor candidato á Alcaldía de Boiro por ter experiencia e seriedade para atender á xente desamparada esperando a que o Concello tramite as solicitudes dos que aquí vivimos, pois nin sequera contestan nin nun sentido nin noutro para defenderse ante instancias superiores".

El candidato, que ha sido la cabeza visible de ICBoiro durnate los casi cuatro últimos años, manifestó que dice bien poco de los partidos políticos el hecho de que durante los últimos mandatos haya habido tantos cambios en el gobierno local, por el que pasaron formaciones políticas de diferentes tendencias, y aclara que los vecinos los han castigado por no saber gestionar el Ayuntamiento. Y le reprochó al actual equipo de gobierno su negativa a querer llegar a acuerdos con los demás grupos municipales, precisando que tantos cuando eran 5 como ahora que son 7 "seguen a ser minoría e non poden gobernar pensando que son maioría e sen falar con ninguén".

En declaraciones a este periódico. Antonio García indicó que se presenta para seguir la línea marcada por su compañero Manuel Velo, del que destacó que "o que Boiro é na actualidade llelo debe a él, pois desde que él se foi da Alcaldía esta vila deixou de desenvolverse e está nun estancamento absoluto". El candidato de ICBoiro señaló que, en lugar de ir para adiante, Boiro sufre una involución y precisó que lo que había non se conserva, pois só hai que ver, por exemplo, como están os paseos marítimos que no seu día fixo o meu compañeiro Manuel Velo". Recriminó a los gobernantes locales durante los últimos mandatos que se dedicasen a "manter loitas políticas" en lugar de dedicarse a mirar por el bien de los vecinos. "Se hai a maneira de ter a decisión de gobernar para que se tomen medidas para sacar a Boiro deste aletargamento, aí me van a ter", precisó García Castro, quien se mostró partidario de "sumar xunto coas demáis forzas políticas , escoitalos e darlles participación para facer un Boiro mellor, pois do contrarios esto é un caos".

El objetivo del cabeza de lista de ICBoiro si los boirenses le dan su respaldo para llegar a la Alcaldía o tener en sus manos la toma de decisiones, tratará de hacer un "Concello máis familiar e amable", pues indicó que actualmente todos sus departamento están saturados o bloqueado, y paradójicamente considera que "o único que se salva da queima é o de Recadación" pues, pese a que es donde los vecinos tienen que acudir para pagar sus impuestos y tasas, entre otros conceptos, es el único respecto al que los ciudadanos de Boiro tienen una buena opinión.

Entre las infraestructuras que impulsará figuran una residencia para personas mayores, pero también otras que permitan el ocio y la práctica del deporte por parte de los jóvenes y del colectivo de personas entre los 45 y 65 años, pues advierte que no hay nada para ellos. De igual modo, cree necesario trabajar intensivamente en el mantenimiento de las infraestructuras y no dejar que caigan en el más profundo de los abandonos. También considera muy necesario fortalecer la economía de la localidad, por ejemplo, tomando medidas para hacer de Boiro un municipio atractivo para que vengan empresas a instalarse, para lo que cree que es necesario dotar de servicios adecuados y necesarios al polígono industrial de Espiñeira y planificar una posible ampliación o creación de nuevo suelo empresarial.