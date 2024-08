El IES A Cachada de Boiro reclama la asignación de personal específico de apoyo educativo e inclusivo

La asociación BarbanTEA y la ANPA del IES A Cachada, con colaboración municipal, programaron para mañana al mediodía una concentración delante de dicho centro educativo en demanda de apoyos educativos e inclusivos para dicho instituto. Se da la circunstancia de que el profesor especializado en Pedagoxía Terapéutica (PT) va a asumir la Jefatura de Estudios, por lo que el próximo curso va a disponer de 9 horas menos de atención al alumnado, y desde este centro educativo boirense contaban con que desde la Consellería de Educación le mandasen otro PT a tiempo completo, “pero só lles vai compartir un de Audición e Linguaxe (AL) con perfil de PT que mandan para o IES Espiñeira, co cal pasará menos tempo na Cachada”, indicó Patricia Davila, de BarbanTEA.



Esta madre con un niño con TEA indicó que en el IES A CAchada cuenta con 102 alumnos que precisan apoyo específico e individualizado, y muchos de ellos tienen necesidades muy concretas que deben ser atendidas por un PT, como los 16 escolares con Trastorno del Espectro Autista (TEA), la mayoría de ellos con problemas de discapacidad asociada, así como 41 con Trastornos de Aprendizaje y Atención, que precisan de una intervención pedagógica que solamente un profesional de PT puede proporcionar, “e o departamento de Orientación está desbordado e non pode, de ningún xeito, atender todas as necesidades se non teñen outro PT”.

Los promotorea de esta protesta también indican que hay otros dos alumnos con Trastornos Graves de Conducta, cuatro con discapacidad intelectual, tres con enfermedad grave asociada a la discapacidad, seis de incorporación tardía, cinco de los cuales presentan dificultades para seguir el ritmo ordinario del aula y otro sin lectoescritura, ocho por dificultades por condiciones personales o historial escolar y tres con Trastorno en el Lenguaje. Además, 5 de esos 102 precisan Adaptación Curricular debido a un desfase curricular significativo.



Es por ello que todas las ANPA del municipio, junto con BarbanTEA y el Ayuntamiento firmaron un escrito remitido al departamento que dirige Román Rodríguez en el que le exponen esa situación relativa al alumnado con Necesidades Específica de Apoyo Educativo y le solicitan la asignación en exclusiva e inmediata de un docente especialista en PT para el IES A Cachada, pues subraya que ese profesorado es esencial para atender la necesidades educativas del alumnado citado y para cumplir con la normativa vigente en materia de educación inclusiva y equidad.