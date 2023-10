El IES Nº1 sostiene que los problemas de transporte se solucionarán si se cambia su catalogación urbana

Los problemas relacionados con las deficiencias del transporte del que hacen uso los alumnos del IES Número 1 de Ribeira, que están ocasionando situaciones como las denunciadas esta semana por la ANPA “Caramecheiro”, en que los escolares se apelotonaron en torno al microbús de 16 plazas que mandaron para recoger a 60 muchachos, y el riesgo de que alguno pudiera ser atropellado, ha provocado que desde este centro educativo hayan insistido en buscar una solución definitiva a estas situaciones recurrentes que se repiten un par de veces por semana, especialmente cuando coinciden en las salidas los alumnos de ESO y de BAC. En este sentido, su director, Manel Santiago, manifestó que se hace necesario que desde la Xunta de Galicia se cambie la catalogación urbana del instituto, que es la que le impide tener un transporte escolar propio y tener que depender de las líneas regulares, cuando muchos se sus alumnos que viven a más de dos kilómetros de distancia.



Santiago dijo que si no se cambia esa catalogación va a continuar habiendo alumnos de dicho centro que van a seguir quedando en tierra sin poder subirse al autobús por falta de plazas. Añadió que la otra solución es que manden vehículos más grandes en lugar de microbuses, “que non teñen sentido algún cando saben que hai máis de 16 alumnos aos que recoller, pero esas son as prazas que teñen e son numerosos os rapaces que se quedan en terra”. Recordó que esa es una solución que les ofrecieron y que aceptaron, así como la de que acudan dos autobuses juntos y no a distintas horas, pero que no se ve en la práctica, algo de lo que ha dado traslado la semana pasada a los padres de alumnos de 1º de ESO y 1º de BAC y el pasado lunes a los de 2º y 3º de ESO. Agregó que esa situación es el origen de los empujones, golpes y pisotones que se dan unos alumnos a otros para tratar de subir a ese transporte y sentarse en una de sus reducidas plazas, “provocando que isto se convirta na lei da xungla, de que o primeiro que chega e o primeiro en entrar e sentarse”, precisó.