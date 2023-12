El IES A Pobra será objeto de obra de mejora de accesibilidad y eficiencia energética por 2,1 millones de euros

El delegado da Xunta e Galicia en A Coruña, Gonzalo Trenor, anunció esta mañama la licitación de una nueva actuación en el IES A Pobrapor importe de 2,1 millóns de euros y un plazo de ejecución de cinco meses, con la que se busca “mellorar as condicións xerais do centro, en especial o confort do alumnado e do profesorado e a eficiencia enerxética”, precisó. Esta intervención contempla la mejora de la eficiencia energética con la sustitución de las cubiertas y de las ventanas. En cuanto a las obras que se acometerán destacan también la mejora de la accesibilidad con la construcción de un ascensor y nuevas rampas para conectar el centro, reformas interiores, modificaciones en las aulas y unas nuevas cafetería y cocina. En lo que respecta al exterior del inmueble también se contemplan actuaciones de reforma y otras obras menores solicitadas por la dirección del instituto.

El representante do Gobierno autonómico destacó que todas esas obras se enmarcan en el Plan de Nova Arquitectura, que es la hoja de ruta de la Xunta de Galicia para la modernización de los centros educativos, y tienen como objetivo mejorar el día a día de los miembros de la comunidad educativa, consiguiendo que sean edificios con mayor confort térmico y más accesibles, entre otros beneficios. “Estes investimentos son un exemplo do compromiso da Xunta de Galicia cunha Educación Pública de calidade, que inclúe a mellora das instalacións coa fin de garantir que os escolares dispoñan duns espazos confortables, seguros e accesibles nos que desenvolver a súa aprendizaxe”, recalcó Trenor.