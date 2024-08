Implantan una aplicación digital en las playas de Ribeira con socorristas para tratar de mejorar la seguridad y comunicación

El Ayuntamiento de Ribeira ha logrado la implantación de una aplicación tecnológica desarrollada por la Diputación Provincial de A Coruña para tratar de mejorar la seguridad y la comunicación en las cinco playas que cuentan con servicio de socorrismo, es decir, en O Vilar, A Ladeira, Coroso, Río Azor y Castro-Catía. Según indicaron componentes del gobierno tripartito, “en principio, a intención era implantar a app exclusivamente na praia do Vilar, pero finalmente conseguimos que se integre en todas aquelas praias nas que temos puntos de socorrismo". El segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, declaró que se trata de una aplicación "que está en fase de proba, pero creemos o seu impacto pode ser directo", y dio las gracias a la Diputación de A Coruña "por contar con nós", ya que "como Concello é moi importante que se escolla a Ribeira para implantar este tipo de tecnoloxías, xa que demostra a confianza que teñen outras administracións no traballo que estamos a facer dende a Concellería de Turismo e Novas Tecnoloxías”, subrayó.

Por su parte, el concejal de Sanidade, Juan Luis Furones, destacó que "a principal función é mellorar os tempos de resposta das emerxencias, aforrarase o tempo de aviso no punto de socorrismo. Ese espazo de tempo probablemente se traduza en salvar vidas que é o que busca principalmente a aplicación. Tamén o sistema recollerá o rexistro de tódalas incidencias co que se poderán clasificar as praias por elas e o seu risco. Creo que é un proxecto piloto extremadamente útil, e o seu desenrolo dependerá de como funciona esta primeira fase e da coordinación dos concellos”. Suárez-Puerta y Furones hicieron estas declaraciones después de asistir ayer en el Náutico de Razo a la presentación de dicha aplicación tecnológica, que es un proyecto piloto que la institución provincial desarrolla de la mano de la empresa Ceus World, y que se está implantando en los arenales de Barrañán (Arteixo), Razo (Carballo), Caión (A Laracha), y Pantín (Valdoviño), además de los cinco ya referidos de la capital barbanzana.



El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, y el responsable de Ceus World, David Varela, explicaron los detalles de esta iniciativa en un acto en el que participaron representantes de los ayuntamientos implicados. El portavoz de la institución provincial puso en valor la utilidad de dicha app “tanto para a recollida de datos como para a mellora da seguridade nas nosas praias: dúas cuestións prioritarias para esta administración”. En ese sentido, indicó que los datos en tiempo real tanto de los usuarios de las playas como sobre los rescates e incidencias "permitirannos ofrecer unha experiencia máis segura e, ao mesmo tempo, analizar o perfil que nos visita para avanzar en estratexias de planificación turística”. Además, dijo que el objetivo pasa porque la experiencia turística sea positiva y que los arenales de la provincia sigan destacando por su calidad y seguridad.

David Varela destacó la importancia de que los ayuntamientos se involucren en los procesos de salvamento y socorrismo, y agregó que la principal finalidad de la app es “reducir os tempos de actuación dos servizos de emerxencia, e poder coñecer de antemán que está sucedendo nas praias, o que é vital para os socorristas”. En el ámbito turístico, explicó que la aplicación servirá para conocer la procedencia de los visitantes y mejorar la experiencia y seguridad también de personas con discapacidad auditiva o motora.