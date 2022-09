Implicados tres coches en un accidente en la AG-11 en Ribeira tras la colisión contra un jabalí

Tres coches se vieron implicados en un accidente de tráfico registrado en torno a las once menos veinte de la pasada noche en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 38, a su paso por la parroquia ribeirense de Palmeira. El siniestro se produjo en un primer momento cuando un Renault Clío atropelló a un jabalí, que falleció a consecuencia del impacto, y seguidamente colisionaron otros dos vehículos, un Kía Carens y un Saab 300, que sufrieron daños materiales, al igual que le había sucedido al Renault Clío. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos entre los ocupantes de los tres vehículos.





Fue un particular el que a las 22.40 horas del martes avisó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia de que había un automóvil accidentado junto el arcén de la AG-11, a la altura de la parroquia palmeirense, y que en sus inmediaciones había un animal muerto, Desde dicho servicio de coordinación de las emergencias se informó del siniestro a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que se desplazaron al lugar de los hechos y confirmaron que, tras la primera colisión del Renault Clío con el jabalí, había otros dos coches más implicados.





Desde el 112 también se informó a la empresa de mantenimiento de la Autovía do Barbanza, que se encargó de cortar a la circulación el carril derecho entre las once y media y las doce menos veinte de esa noche, para que los servicios de emergencias pudieran trabajar con seguridad en la limpieza de la calzada, en la que se había derramado aceite debido a que al Renault Clío le rompió el cárter, así como para la retirada de restos de las carrocerías de los coches siniestrados. Igualmente, se dio tralado del accidente a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que acudió con una de sus unidades, que se encarga de instruir el atestado del accidente. También se informó del suceso a la Policía Local de Ribeira.