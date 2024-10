Inaugurada en Praia Xardín la exposición itinerante “Amiríos” para concienciar de la importancia de conservar los ríos

El proyecto “Amiríos” puesto en marcha por Amicos impulsa durante este mes una exposición informativa itinerante por distintos puntos públicos de O Barbanza y también de Noia para concienciar sobre la importancia de la conservación de los cauces fluviales. Así, Boiro fue la primera localidad en dar cabida desde ayer a esta muestra, con un acto de presentación en Praia Xardín, donde permanecerá a los largo de los próximos días. En el evento participaron un centenar de escolares del CEIP Santa Baia, a los que acompañaron los concejales de Medio Ambiente e Mar de Boiro, Olga González, de Medio Rural e Servizos Municipais de Ribeira, Tania Redondo, la vicepresidenta de Amicos, Digna Iglesias, y Arturro Romarís, miembro de la directiva de dicha entidad.

La vicepresidenta de Amicos, Digna Iglesias, destacó el carácter informativo “destes tótems que viaxarán por varios concellos da comarca do Barbanza e do seu entorno para concienciar sobre a importancia de manter coidados os ríos. Se ben concentran moita información, os encargados da tarefa máis importante son os mozos de Amicos, os axentes mediambientais, persoas con discapacidade intelectual impulsoras do proxecto e os encargados de sensibilizar á sociedade, tanto adultos como escolares”.

Acto seguido, la presentación del proyecto recayó en Adriana Miguéns, Alfonso Pérez y Héctor Ceguirre, tres de esos agentes medioambientales de Amicos que forman parte do equipo de Amiríos. En esta iniciativa, las personas con discapacidad intelectual son las encargadas de conducir las acciones de sensibilización, adoptando siempre un rol activo en activismo medioambiental y la ciudadanía compartida. Por su parte, la concejala boirense de Medio Ambiente e Mar indicó que en su Ayuntamiento están "sempre abertos a propostas tan interesantes como esta, na que as persoas con diversidade funcional son as encargadas de visibilizar a biodiversidade que temos nos nosos ríos e trasladarnos da necesidade de ser máis respectuosos co medioambiente”, dijo Olga González.



Por su parte, la edila de Medio Rural e Servizos Municipais de Ribeira recalcó que “desde o Concello de Ribeira e a Concellaría de Medio Ambiente apoiamos este proxecto Amiríos, que busca protexer e restaurar ríos e fomentar actitudes sostibles na sociedade, enfocándose en apoderar aos participantes sobre o valor dos recursos hídricos”. Y Tania Redondo destacó que este proyecto canaliza formación que desemboca en la propia sensibilización y concienciación en los sistemas hídricos, promoviendo la participación activa, especialmente de los jóvenes, en la conservación de cauces fluviales, incluyendo siempre a personas con discapacidad.

Actividades de sensibilización

Acto seguido, se iniciaron las actividades de sensibilización diseñadas al amparo del proyecto, mediante las que tanto los alumnos del colegio Santa Baia como las representantes institucionales se acercaron de forma lúdica a la situación de los ríos y lagunas de la zona, así como a la biodiversidade y al estado de sus aguas. "A iniciativa nace para promover a participación activa de toda a sociedade na conservación e mellora dos ríos, partindo da situación das fontes fluviais da zona hidrográfica Galicia Costa. Neste senso, entre as distintas accións levadas a cabo ao abeiro do proxecto está a instalación de distintos puntos de información en forma de mostra itinerante en espazos públicos da zona hidrográfica Galicia Costa", señalaron desde Amicos.

Desde esta asociación indicaron que este próximo lunes recalará en el paseo marítimo de Porto do Son, el día 18 en la Praza do Concello de Noia, a partir del día 22 la Praza de Padrón de Rianxo y desde el lunes 28 en la Avenida do Malecón de Ribeira. Y, al amparo de este proyecto, se están desarrollando jornadas de sensibilización en campamentos y colegios, en las que hasta ahora ya participaron más de 350 muchachos. También se do jornadas de voluntariado en los ríos Soñora, Arlés, Brea, Ulla y Sar, así como en Corrubedo. Los voluntarios participarán de forma directa na conservación y rehabilitación ambiental de estos cauces fluviales mediante la restauración de vegetación autóctona y la erradicación de especies exóticas invasoras, en unas acciones conducidas por las Ecobrigadas.