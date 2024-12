Un incendio afecta a la campana extractora y algunos muebles de una cocina en un céntrico piso de A Pobra

La cocina de un primer piso de un edificio de viviendas de la Rúa Carlos Montenegro, en su extremo más próximo a la Rúa Venecia, en el casco urbano de A Pobra, fue escenario de un incendio que se declaró poco antes de las once de la noche de ayer. Fue un particular el que en torno a esa hora contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar del suceso en el que el fuego estaba afectando a la campana extractora y también a los muebles situados a su alrededor y al zócalo -el humo se extendió únicamente por ese habitáculo-, y que ni su inquilina ni un vecino que había acudido a ayudarla eran capaces a sofocar las llamas.



Con la información recibida, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autonómica gallega pusieron los hechos en conocimiento de la dotación del parque comarcal de Bomberos de Ribeira -cabe recordar que las instalaciones de Boiro estuvieron cerradas por falta de personal necesario para el servicio, algo que también habría pasado en la capital barbanzana si no llegan a desplazar desde el Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña a dos compañeros del parque de Arzúa, que por ese motivo también estuvo cerrado este sábado, como sucedió igualmente en los de Ribadumia y de Carballiño-, a la Policía Local pobrense y a la Guardia Civil.

Pese a que el aviso inicial advertía de que no eran capaces de sofocar el incendio, cuando llegaron los bomberos ribeirenses al lugar pudieron comprobar que tanto la mujer como un vecino ya habían extinguido el fuego con calderos de agua. Debido a que nadie estaba usando la cocina vitrocerámica en el momento de declararse las llamas, se descarta que tuviera algo que ver con lo ocurrido. Sin embargo, la mujer que vive en el referido piso reconoció que estaba usando el horno eléctrico, por lo que se sospecha que pudiera haberse debido a un cortocircuito. Los bomberos utilizaron las cámaras térmicas para comprobar que los niveles de temperatura eran los normales y que no había riesgo de que se pudiera reavivar el incendio, y dieron la intervención por rematada antes de las once y media de la noche.