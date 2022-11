Un incendio calcina por completo el restaurante Estrella del Mar en Praia Xardín, en Boiro

El restaurante Estrella del Mar, con estructura completamente de madera y ubicado en la zona de Praia Xardín, fue esta pasada madrugada pasto de las llamas y quedó completamente calcinado. El suceso se registró poco antes de las 5.00 horas cuando, por razones que serán investigadas, se declaró un incendio en dicho establecimiento de restauración. Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para alertar de lo que estaba pasando. Desde dicho servicio de coordinacion se dio traslado de dicha incidencia a las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Boiro y Ribeira, así como a la Guadia Civil y al servicio municipal de Protección Civil. Después de más de dos horas y media trabajando en la zona, los equipos de extinción pudieron dar por controlado el fuego, pero todavía seguía humeando y había bastante temperatura, por lo que esos profesionales continúan trabajando en el sitio enfriando los puntos calientes. Según informaron desde el 112, no hubo personas afectadas, ni tampoco otros inmuebles dañados ya que este negocio no tiene ninguno en su entorno más inmediato.