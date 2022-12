Indignación entre opositores a la plaza de auxiliar de biblioteca de Ribeira por "irregularidades" en el examen

Opositores presentados el jueves de la semana pasada a la primera prueba del examen para la provisión en propiedad de una plaza de auxiliar de biblioteca en Ribeira, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2018, expresaron ayer su indignación por la situación que se han encontrado en la misma. Señalan que después de un año de espera desde la convocatoria para poder realizar dicha prueba, un total de 81 de las 122 personas admitidas acudieron ese día al auditorio municipal de la capital barbanzana para realizar el examen que les permitía poder optar a un puesto para el que muchos de ellos llevan años preparándose y con un temario “que sabemos máis que de memoria”. Sin embargo, señalan que lo que se encontraron al sentarse en sus pupitres y al abrir el sobre con el correspondiente cuestionario era “o máis difícil” que vimos nunca”. En este sentido, indicaron que era “totalmente incomparable ao nivel esixido para o posto e que deixa calquera outra proba coa que nos enfrontamos coma pan comido”.





Esos opositores detallaron que en el cuestionario había “preguntas imposibles que esixirían aprender de memoria un listín telefónico de materias de máis de 900 páxinas, preguntas mal formuladas nas que varias respostas eran correctas ou que non pertencían a ningún manual dos empregados habitualmente nestas probas, preguntas que só se poderían responder tendo o manual de uso interno da biblioteca e outras que, directamente, non entraban dentro do temario esixido nas bases”. La indignación que les causó todo eso hizo que un grupo de opositores acabase por reunirse a la salida del examen para asegurarse de que “non fóra só unha percepción individual, senón algo colectivo que vían quenes levaban o temario máis que memorizado”. Agregaron que, incluso, consultaron con profesionales del ámbito bibliotecario con años de experiencia y también con sus academias, “cerciorándonos de que, efectivamente, estabamos ante un exame que non correspondía co que supón que estabamos a presentarnos”.





Los afectados agregaron que lo peor llegó este martes, día 29 de noviembre, cuando salieron publicados los resultados de dicha prueba, pues sólo uno de los 81 presentados aprobó la oposición. Precisaron que, curiosamente, se trataba de la persona que estaba ocupando ese puesto de modo temporal mientras se esperaba a cubrirlo de forma definitiva. La indignación que sentían aumentó exponencialmente ya que, indicaron, el tribunal “decidiu contradecir novamente as bases e non poñer a nota do aprobado, senón marcalo soamente como apto”. Por todo ello, anunciaron que en los próximos días intentarán impugnar más de la mitad de las preguntas del examen e incluso se plantean solicitar su repetición, “dadas as evidentes irregularidades aparecidas”. Declararon que tienen la esperanza de que sus reacciones obtengan un buen resultado para que “quen logre unha praza pública dentro da biblioteca, sexa a través dun exame xusto, sen privilexios e acorde co nivel pactado coa Administración”, concluyeron.