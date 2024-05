Industria subvenciona con 105.920 euros la mejora de la seguridad y de los viales del polígono de Boiro

La Consellería de Economía, Industria e Innovación concedió al Ayuntamiento de Boiro una subvención por importe de casi 105.920 euros para contribuir a la mejora de las infraestructuras viarias y la instalación de sistemas de seguridad en el polígono industrial de Espiñeira. Desde la Administración local indicaron que este tipo de ayudas económicas está destinado a los concellos y se incluyen en las aportaciones encaminadas a la habilitación y mejora de viales de los parques empresariales de la comunidad autónoma de Galicia.



El Ayuntamiento de Boiro solicitó ayudas para aometer un par de intervenciones como son la tan demandada instalación de sistemas de seguridad y vigilancia por parte de los empresarios para tratar de prevenir o hacer frente a los robos o daños de los que son o puedan ser objeto y el acondicionamiento del vial de la fase 1 del dicho polígono industrial. Desde el Gobierno local detallaron que las actuaciones relativas al sistema de seguridad y vigilancia abarcarán a todas las fábricas y naves de dicho recinto empresarial, con la finalidad de poder prestarles ese servicio que se considera tan necesario.

En relación a las obras que se pretenden acometer en cuanto al acondicionamiento de la infraestructura viaria, está proyectada la realización de un tramo de acera y la pavimentación de las existentes en una longitud de 680 metros de la referida fase, con la finalidad de contribuir a aumentar la seguridad de conductores, así como de los viandantes.



Desde el Ejecutivo local recuerdan que el polígono industrial de Espiñeira inició andadura en el año 1998 y que en la actualidad cuenta con una superficie de más de 300.000 metros cuadrados, precisando que ya no queda suelo industrial a la venta y que más del 80% de sus parcelas ya se encuentran ocupadas. Igualmente, indica que en los últimos años se instalaron en dicha superficie “grandes factorías, polo que a afluencia diaria de persoas é cada vez maior”. Y añade que ello, sumado al tiempo transcurrido “fai que as infraestruturas viarias precisen de melloras e tamén de aumentar as medidas de vixilancia para garantir a seguridade das empresas fronte aos posibles casos de vandalismo”, indicó el alcalde, José Ramón Romero.