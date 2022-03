Ingresado en la UCI del Clínico el octogenario herido en Ribeira en un accidente con su motocultor

El ribeirense J.F.S., de 80 años, que ayer resultó herido en un accidente de tráfico se encuentra ingresado en la UCI del Clínico de Santiago, a donde fue trasladado en una UVI Móvil desde el Hospital do Barbanza debido a la gravedad de sus lesiones, aunque al cierre de esta edición se encontraba estable. El siniestro se registró en torno a las nueve menos cuarto de ayer en la carretera DP-7304, de Xarás a Bretal a la altura del lugar de Muiños, en la parroquia ribeirense de Artes, y en el mismo se vieron implicados un motocultor, conducido por el citado octogenario, y un Ford Mondeo, a los mandos de A.F.S., de 38 años y de Olveira, que resultó ilesa, y que se detuvo varios metros más arriba del punto de impacto.



Al parecer, J.F.S. se dispuso a sacar marcha atrás el motocultor de su propiedad, al parecer, para volver a meterlo en sentido inverso, con la finalidad de cargar mercancía, y al meterse en la carretera fue alcanzado por el coche que iba en sentido ascendente hacia Xarás, y se produjo el brutal impacto, que provocó que el motocultor se partiera en dos, quedando separados varios metros el remolque de la cabeza tractora. Varios testigos indicaron que el hombre sangraba por la cabeza, en la que llevó un fuere golpe, así como múltiples contusiones, pero estaba consciente. Al lugar del suceso acudió una ambulancia de Urgencias Sanitarias-061 Galicia con base en Ribeira, que procedió a la evacuación de la víctima al Hospital do Barbanza.



Igualmente se movilizaron efectivos de la Policía Local, el Grupo de Apoio e Enerxencias Municipal (GAEM) y del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, así como patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, que instruyen el atestado. Todo apunta a que la conductora del Ford Mondeo, que pretendía llevar a sus hijos al colegio, pudo sufrir un deslumbramiento con el sol y no vio la maniobra que realizaba el motocultor y se produjo la colisión.