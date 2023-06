Ingresan en la unidad de Traumatología del Hospital do Barbanza a la víctima de un atropello con fractura en una pierna

Un peatón resultó herido de diversa consideración en un accidente de tráfico, consistente en un atropello, registrado a las diez y media de la mañana de ayer en la Rúa Principal, de Boiro, a la altura del supermercado Alcampo. Fue un particular el que contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó al lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico atendió a la víctima, procediendo a su inmovilización y, luego, a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.



Desde la central del 061 se contactó con el 112 Galicia, desde donde se informó a la Policía Local, que se encarga de instruir el atestado, al servicio municipal de Protección Civil y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, pero este último no llegó a movilizarse ya que el herido no estaba atrapado y no era necesaria su intervención.



Según pudo saber este periódico, tras la realización de las pruebas pertinentes, se detectó que la víctima, un hombre de 83 años, cuya identidad responde a las iniciales F.B.L., sufrió la fractura de la meseta tibial, es decir, en la continuidad del hueso en la parte próxima a la espinilla, y, tras recibir una primera asistencia se procedió al ingreso del octogenario en la planta de hospitalización de la unidad de Traumatoloxía del complejo asistencial de Oleiros.



Curva amplia

Por otro lado, una conductora de 30 años, A.G.Q., resultó herida a consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico registrado en torno a las siete de esta mañana en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 36,5, en una curva amplia hacia la derecha, en el municipio de A Pobra, pero cerca de la salida de A Carballa, en la parroquia de Palmeira. Fue otro conductor que circulaba con su vehículo por la otra calzada de la AG-11, en dirección hacia Padrón, el que contactó con el 112 Galicia para informar del siniestro, indicando que un automóvil, un BMW 320, se había salido de la vía e impactado contra la mediana, y que veía salir humo, que realmente era vapor del motor, y también solicitaba asistencia sanitaria para la víctima.



Desde el servicio de coordinación de las emergencias se informó del suceso al 061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de SVB; a los Bomberos de Ribeira, que se encargaron de desconectar la batería del coche siniestrado; a la empresa de mantenimiento de la AG-11, que señalizó la zona del accidente, y a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago para que instruya las diligencias del accidente. Aunque el alertante no precisó en qué parte de la autovía se encontraba el automóvil accidentado, se pudo comprobar que no quedó bloqueando los carriles de circulación, sino que se encontraba en el arcén, junto a un talud.



El personal técnico del 061, con la colaboración de los Bomberos, inmovilizó a la conductora herida, que estaba fuera del vehículo tras salir por sus medios y se quejaba de dolores en la espalda. Luego se procedió a su evacuación al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para realizarle las pruebas que determinaron el alcance de sus lesiones, y que concretamente consistió en la fractura de una vértebra, pero se le dio el alta hospitalaria para que prosiga su recuperación en su domicilio. Los Bomberos regresaron a su base, haciéndose cargo de la situación el personal de mantenimiento de la AG-11 hasta llegar la Guardia Civil de Tráfico y de Grúas Galicia, que retiró el coche siniestrado.