Inician una recogida de firmas en Ribeira para solicitar más efectivos policiales y más vigilancia

Vecinos de la Rúa Cordieiro y su entorno, en pleno casco urbano de Ribeira, iniciaron una recogida de firmas para reclamar más efectivos policiales para la ciudad con la finalidad de garantizar la vigilancia en la misma para tratar de poner freno al brote de conflictividad que se viene registrando en los últimos años en esa zona a causa de la existencia de un punto negro de venta y consumo de drogas en una vivienda parcialmente tapiada, pero también en otros barrios, como el de Abesadas, donde un edificio okupa traer de cabeza a los residentes desde hace más de tres años, pues subrayaron que “vamos a luchar por Ribeira entera”. Quienes quieran apoyar esa demanda ya pueden pasar por la tienda Tándem y Alborés para firmar.

Paralelamente, tal y como estaba anunciado, varios de los afectados por el episodio registrado este pasado fin de semana en el que aparecieron rayados alrededor de 40 coches en el párking disuasorio de la Rúa Agustín Fernández Oujo y sus inmediaciones y también en la referida Rúa Cordieiro, acudieron a las once y media de esta mañana a la Praza do Concello, pero finalmente se anuló la concentración de protesta prevista para esa hora, pues finalmente se pospuso unas horas coincidiendo con una reunión concertada directamente por alguno de los afectados con el alcalde para hablar de lo ocurrido y de posibles medidas adoptar. Debido a que muchos de los afectados no pueden asistir a la tarde, mantuvieron su petición para entrevistarse con el mandatario local, que en estos momentos está recibiendo a más de una veintena de ellos en el salón noble del consistorio, junto con las concejalas Herminia Pouso y Antía Alberte.

Los perjudicados por los daños indicaron que acudieron a hacerle una petición al Ayuntamiento, que hacen extensiva a la Policía Nacional, para que tomen medidas en este problema, “pues no es lógico que rayen 40 coches y que nadie se entere” y que en una localidad como Ribeira en la que se presume de ser ciudad “haya sólo un ‘zeta’ -coche patrulla de seguridad ciudadana- con dos policías nacionales nada más” o incluso “que vayamos a la comisaría a interponer una denuncia y sólo haya una persona y no nos atiendan hasta las ocho de la tarde. Eso no es lógico”.

Los afectados por los daños en sus coches, así como en el escaparate de algún negocio, indicaron que ellos pagan religiosamente sus impuestos y que si no lo hacen les embargan la casa, el coche, la nómina… “y estos señores que están en el foco de venta de drogas y una casa okupa, a los que yo no les estoy echando la culpa, porque yo no sé quienes fueron, entran por una puerta y salen por otra. Eso no es lógico. Si hay leyes es para todos igual”. Por ello insisten en que quieren medida “y ya, por favor”. “Todos tenemos hijos, hermanos, abuelos que lo están pasando mal por estas situaciones y necesitamos que se tomen medidas. Si toda Ribeira se junta, seguramente salgan efectivos. Les pido que se gasten el dinero y no se lo guarden para otras cosas en el futuro. Las que hacen falta son ahora y ya”, subrayó una portavoz de los vecinos de la Rúa Cordieiro.