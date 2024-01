Inscritos más de 920 niños en el campeonato de cross escolar que se celebrará este jueves en Ribeira

Organizado por la Secretaría Xeral para o Deporte, con la colaboración de la Agrupación Deportiva Escolar “As Rías”, la Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza y la Concellería de Deportes de Ribeira, este jueves se disputará desde las 11.00 horas en la pista de atletismo “Ana Peleteiro” del complejo deportivo de A Fieiteira y el monte de su entorno la fase comarcal del Campeonato de Cross Escolar “VII Memorial Vicente Fernández García”, en el que están inscritos 924 alumnos de ocho centros educativos, después de que el pasado viernes se cerró el plazo para anotarse. Los colegios con más niños apuntados son los CEIPP O Grupo (196) y Palmeira (193), seguidos de los colegios Bayón (165), Galaxia (140), Frións (103), La Milagrosa-Oleiros (70), Carreira (40) y Artes (17).



En esta actividad, incluida dentro del programa Xogade, de fomento y promoción de la práctica deportiva, educativa y saludable en edad escolar, se establecieron las categorías benjamín (500 metros), alevín (1.000 metros), infantil (1.300 metros) y cadete (2.000 metros), tanto en masculino como femenino. Habrá dos clasificaciones: una será individual y se corresponderá con el orden de entrada en la meta de cada atleta, y la otra será por equipos, cuya puntuación resultará de la suma de los puntos obtenidos por sus cuatro mejores clasificados, a excepción de la categoría cadete, en la que sólo puntuarán los tres primeros clasificados de cada equipo, que estarán formados por seis corredores, ganando el equipo que menos puntos sume.



La normativa establece que en caso de producirse un empate entre dos o más equipos se resolverá a favor del que haya obtenido la mejor clasificación del último de sus atletas que puntúe. Los equipos que no lleguen a la meta con los cuatro o tres corredores de los que puntúan en cada categoría, no sumarán como equipo. Para la fase intercomarcal, que será el 23 de febrero en Noia, se clasificarán los dos primeros equipos de cada categoría y subcategoría y los atletas que lleguen entre los diez primeros clasificados de cada carrera y que no formen parte de equipos clasificados.