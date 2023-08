Instalan ceniceros para colillas en lugares estratégicos de Boiro para evitar que se tiren en espacios públicos

El Foro Ecolóxico de Boiro y el IES A Cachada, con la colaboración del Ayuntamiento boirense, ponen en marcha una iniciativa para la instalación de ceniceros para el depósito de colillas de cigarrillos en las principales calles de la localidad, apostando por la educación y concienciación ambiental. La concejala de Medio Ambiente, Olga González; junto con una representante del Foro Ecolóxico de Boiro, Ana Vázquez, dio a conocer a última hora de esta mañana dicho proyecto, que comenzó a gestarse ante la creciente preocupación de este tipo de basura que se tira en diferentes enclaves del municipio como los montes, playas y calles. “Este proxecto xorde da problemática que producen as cabichas no medio natural e busca concienciar sobre a importancia de non tirar os cigarros ao chan”, indicaron desde el Foro Ecolóxico de Boiro.

Esa preocupación fue la que llevó a poner en marcha esta propuesta para tratar de concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de depositar la basura de manera correcta en los contenedores y alertar de las consecuencias futuras de no hacerlo. Por ello, dicho proyecto se extendió a los centros educativos, concretamente, al IES A Cachada,y fue su alumnado el que diseñó "uns cabicheiros e uns trípticos informativos que se veñen de instalar agora nas rúas máis céntricas do municipio", dijo la edila. "Dende o Concello de Boiro vimos moi importante formar parte deste proxecto que ten como finalidade espertar a conciencia ambiental e de coidado do medio ambiente e apostar por un futuro máis limpo", afirmó Olga González, quien detalló que estos recipientes para depositar colillas se están colocando en lugares estratégicos y que permiten ser vaciados de manera periódica por el personal de limpieza viaia, así como en locales hosteleros.