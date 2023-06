Investigaciones en el parque natural de Corrubedo desmitifican que el jabalí sea el causante de muchos de los daños

El salón de actos del centro de recepción de visitantes del parque natural de Corrubedo albergó ayer una jornada informativa sobre biodiversidad e investigación en ese espacio protegido, con el afán de ser transparentes sobre lo que se está haciendo en él, quedando para futuras ocasiones lo relativo a conservación, uso público e infraestructuras. Entre los ponentes estuvo Xosé Pardavila, biólogo de Sorex, quien dio cuenta sobre la evaluación del tamaño, estructura, uso de espacio y medidas de gestión de la población de jabalí presente en dicho parque natural, y de los posibles efectos que tiene en los hábitats y en las especies, y una de sus principales conclusiones de los trabajos o estudios permite desmitificar que el jabalí sea el causante de todos los daños.



Pardavila Rodríguez, que dijo que lo que su investigación trata de aclarar es si realmente se está ante un problema o sólo es ruido, indicó que el jabalí sufre el efecto de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, y que “pese a que fai moitas cousas, pois é un depredador e move e remexe a terra e cambia dinámicas, iso non sempre é negativo”, precisó. Añadió que la gente ve en el jabalí un animal numeroso, masivo y que es muy aparente lo que hace en ambientes en los que antes no se veía, “pero tamén se ven problemas onde non os hai. Temos que ver as causas antes de atoparlle solucións”, puntualizó. Este biólogo considera “que é absurdo que no Barbanza se queixen das especies silvestres na agricultura, porque a porcentaxe de familias que viven dela é insignificante”, precisó.

Experimento

Detalló que en 2020 y 2021 se llevó a cabo un trabajo con marcaje de animales con GPS para jabalíes con el fin de saber como se movían, y se marcaron otros con crotales, para experimentos con nidos de varias especies, y algunas áreas las vallaron con pastores eléctricos, y se detectó que no hubo visitas terrestres, mientras que en donde no pusieron ese sistema hubo visitas pero no de depredadores. “Se o xabarín entra pode coller 3 dos 200 ovos postos, e o resto foron consumidos pero non por animais terrestres- Os cornejos son máis depredadores", como se recolle nas imaxen das cámaras que instalamos para facer ese experimento", dijo. Añadió que están haciendo un experimento con anfibios muertos y el patrón está siendo parecido, por lo que ve ese tipo de acciones como algo fortuito y no como un comportamiento común.



“En Corrubedo, o maior problema que xenera o xabarín de cara ao público é o dos daños no medio ambiente e nas especies, pero o problema real é que hai unha estrada que vertebra todo o perímetro do parque e que se circula a velocidades moi elevadas e hai choques e atropelos. É perigoso para as persoas e con outra fauna, pero deso non se fala”, dijo. Pardavila señaló que debe tenerse una idea más abierta para pensar cómo plantear las cosas y ver la compatibilidad del problema con la solución que se le quiere dar. Así, afirmó que el problema de la alta velocidad se solucionar con un radar real, pero como medidas menos recaudatorias están la colocación de bandas rugosas o reductores de velocidad”.



Sin fronteras

A este respecto, considera que es mejor adoptar esas medidas y no con el jabalí, pues es un animal que “non ten fronteiras, e a mesma población vive en diferentes sitios”. Declaró que otro problema grande de este parque natural es el uso masivo de las playas “e hai que entender que non son parques temáticos, pois o seu obxectivo é conservar os valores polos que obtivo ese recoñecemento. Os valores non están só no hábitat, senón no seu conxunto. O problema da píllara nos areais non é o xabarín, senón a xente. Hai que ser valente na xestión e non permitir praias masificadas no parque natural”. Para impedir el paso de los depredadores propone vallados con pastores eléctricos para cerrar la duna gris o móvil, y trabajar en acciones preventivas y no reactivas. l