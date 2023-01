Investigan a un hombre por violencia de género e intento de homicidio tras provocar un incendio en un edificio en A Pobra

Un ciudadano extranjero afincado en A Pobra, I.S., de 69 años, fue detenido ayer por la Guardia Civil, que lo investiga por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de violencia de género, aunque la definición concreta de las imputaciones no se conocerá hasta que concluya la instrucción. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron poco antes de las doce y media de la madrugada de ayer por un incendio en la planta baja de un edificio de dos alturas en A Mirandela, que ese mismo individuo, que reside en una parte del piso inferior, reconoció que fue él quien provocó las llamas.



Al lugar acudieron los Bomberos de Ribeira y Boiro para las labores de extinción y, al llegar, se encontraron fuera del inmueble al referido sexagenario y a la dueña del edificio, que vive en la primera planta. Al entrar por el portalón del garaje se encontraron con un incendio no muy desarrollado y con tres focos diferenciados y sin continuidad, en los que había hasta cuatro botellas de butano con trapos amarrados a las válvulas de sobrepresión y otras tantas botellas de plástico con combustible, que en su mayor parte se había consumido, y con llamas. Uno estaba en la habitación donde pernocta I.S.; otro en el garaje, donde estaba guardado un coche que se vio afectado parcialmente, y a la altura de la puerta de otra vivienda de la planta baja en la que vivía G.V., de 73 años, de la misma nacionalidad que él y que fueron pareja; y otro en la cocina de esta última vivienda con la válvula de la bombona manipulada y fuga de gas. En el edificio había otras cuatro botellas de butano vacías.



Los Bomberos, que procedieron a sacar al exterior del edificio las bombonas de butano que había en los tres focos del incendio, recibieron información de que había una mujer encamada en su vivienda debido a la amputación de una pierna, y fueron a rescatarla y sacarla de la casa. Cuando se dirigieron a ella se la encontraron durmiendo, siendo ajena a todo lo que sucedía, pero al preguntarle si había alguien más dentro, ella les manifestó que también podría estar el hombre que trataba de matarla. Esa información se la trasladaron a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y procedió a la detención de I.S. Previamente, fue evacuado -siendo custodiado por agentes de la Benemérita-, al igual que G.V., en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza para ser atendidos del ritmo cardíaco muy acelerado que presentaban, pero no por inhalación de humo, que no les afectara.

Custodia de Protección Civil

Al marcharse la Guardia Civil, los Bomberos y el 061 a las dos menos veinte de la madrugada, el equipo de guardia de Protección Civil pobrense se encargó de custodiar la bombona que tenía una fuga -las otras tres fueron refrigeradas y devueltas al interior-das- y también la vivienda hasta que a las 7.00 fue relevado por la Policía Local. Los Bomberos colocaron un precinto en el portalón del garaje, al que por la mañana se sumó otro de la Guardia Civil después de que miembros de sus unidades científica y judicial inspeccionaron de la escena del incendio y tomaron fotografías.



Por otro lado, desde el hospital comarcal se había contactado este miércoles con la asistente social municipal para informarle que I.S. llevaba tiempo faltando a las consultas de la unidad de Psiquiatría y se hicieron gestiones para que alguien lo acompañase a las mismas. Además, los Servicios Sociales del Concello pobrense solicitaron el pasado lunes a la Policía Local que investigase a ese hombre.

Reacción de la dueña

La dueña del edificio declaró que está convencida de que I.S. quería matarla, precisando que el miércoles llamó a la Policía tras amenazarla, como otras veces, y recordó que estuvo intentado echarlo del inmueble por diferentes conflictos que protagonizó. Agregó que si no logró acabar con su vida fue porque ella estaba despierta y que le llamó la atención el ruido que escuchaba de como alguien arrastraba por el suelo bombonas de butano y que al salir a comprobar lo que ocurría vio salir el humo.