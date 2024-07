La IX Andaina "Os Camiños da Memoria" se traslada de Ribeira a Compostela para celebrar el 30 aniversario de Agadea

La IX andaina solidaria "Os Camiños da Memoria" impulsada por la asociación Agadea se trasladará de Ribeira a Compostela para realizar el último tramo del Camino de Santiago, con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de dicha entidad promotora del evento. Esta caminata, que comenzará a las once de la mañana en el Monte do Gozo y se extenderá hasta la emblemática Praza do Obradoiro, cubriendo un recorrido de 5 kilómetros de dificultad baja, forma parte del movimiento internacional "Walking the Talk for Dementia", una iniciativa que reúne a personas de todo el mundo para apoyar la causa del Alzheimer.

Desde Agadea Alzheimer en Ribeira animan a todo el público a apuntarse para formar una gran "marea solidaria", con participantes provenientes de diversas localidades gallegas y también del extranjero. Para que la población de la capital barbanzana y del resto de la comarca se anime a participar, desde Agadea se fletará un autobús gratuito para el desplazamiento hasta Santiago, y que saldrá a las nueve y media de la mañana desde las inmediaciones del parque García Bayón, en Ribeira, previéndose que el inicio del viaje de regreso desde la dársena de Xoán XXIII tenga lugar a la una de la tarde.

Para asegurar una mejor organización, se solicita a los interesados que se inscriban en el centro de día de Alzheimer de Ribeira, a través del formulario disponible en la web www.agadea.org o contactando a través de la aplicación de mensajería rápida WhatsApp con el número de teléfono móvil 672 705 053.