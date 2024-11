La IX Andaina Solidaria de Congalsa, que se suspendió por el mal tiempo, se celebrará por Ribeira el día 24 de noviembre

La IX Andaina Solidaria de Congalsa, que se aplazó en su día por motivo de las condiciones meteorológicas, ya tiene una nueva fecha de celebración. Será el domingo 24 de noviembre cuando tenga lugar esta cita deportiva y de carácter benéfico que es abierta a todos aquellos que deseen participar, pasar un buen rato y colaborar con una buena causa, ya sean trabajadores de Congalsa, familiares, amigos, entidades colaboradoras, proveedores o clientes de la compañía pobrense. Esta cita anual con la solidaridad y el deporte se celebrará de modo presencial con salida a las 09.30 horas de la lonja de Aguiño, en Ribeira, y, tendrá una duración aproximada de dos horas. A mitad de camino habrá un punto de avituallamiento y al finalizar se servirán unos pinchos en los que comentar entre los asistentes como resultó la ruta.



Los interesados en sumarse a esta iniciativa pueden inscribirse a través de las webs de Congalsa y de Deporticket. Para aquellas que quieran participar y no puedan asistir al evento está la opción de hacerlo a través del “Dorsal 0”. Los requisitos para participar, además de la aportación económica de 4 euros, es que cada participante deberá entregar, al menos, un kilo o un litro de alimentos no perecederos, "para colaborar con entidades de apoyo social a colectivos, personas y familias en riesgo de exclusión social, como Cáritas e ICE Renovación", tal y como explicó Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de Congalsa, quien también expresó sus agradecimientos al Ayuntamiento de Ribeira y a la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en O Barbanza por su colaboración en la organización de esta nueva edición de la caminata.

Desde la organizaci´ñon se precisó que esta jornada solidaria no solo será un evento para contribuir a causas benéficas, sino también "una oportunidad para disfrutar de un entorno natural único en Ribeira". Cañas agregó que "el recorrido es de 10 kilómetros, fue diseñado para ser accesible a personas de todas las edades e invita a compartir una experiencia en la que deporte y solidaridad se fusionan". Además, desveló que las primeras 300 personas que se inscriban recibirán una camiseta conmemorativa de la andaina y que llevarán el diseño ganador del Concurso de Diseño que se programó entre los trabajadores de Congalsa y sus familiares. "Congalsa anima a todos los participantes a disfrutar del evento, no solo por su impacto solidario, sino también por la posibilidad de pasar tiempo de calidad con compañeros, amigos y familiares, promoviendo un estilo de vida saludable", concluyó Isabel Cañas.