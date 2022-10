Jealsa reserva las últimas parcelas del polígono industrial de Rianxo, en donde ya se piensa en su ampliación

Jealsa se convertirá en la empresa que comprará las últimas parcelas disponibles en el polígono industrial de Té, en Rianxo, con lo que se agota todo el suelo empresarial de ese recinto. Así lo dio a conocer la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, en su visita al consistorio rianxeiro, tras cerrar con la conservera boirense la reserva de las siete parcelas que quedaban libres y que suman 28.191 metros cuadrados. Fue en el transcurso de un encuentro que mantuvo con el alcalde, Adolfo Muiños; la concejala Mari Carmen Figueira, y dos representantes de Jealsa, Marga Hermo y Javier Alonso, y en el que se indicó que la adjudicación de las parcelas reservadas se abordará en el próximo Consejo de Administración de SEA.



Desde la sociedad estatal dependiente del Ministerio de Transportes, a través de Sepes, indicaron que es una operación histórica y de las más importantes cerradas en los últimos años en O Barbanza, destacando que permitirá sumar a la conservera a un parque empresarial que “se convertirá a corto plazo en un referente en empleo y dinamismo económico en Galicia”. Sestayo incidió en la rápida implantación de empresas que se logró en este recinto industrial, que pasó de una ocupación del 20% en 2019 al agotamiento absoluto del suelo disponible, pese su superficie bruta de 317.728 metros cuadrados.



Sestayo agregó que “dende o público, a colaboración institucional, fomos proactivos, non esperamos a que a xente se interesase, senón explicar e buscar fórmulas para a implantación de empresas, fundamental para a creación de emprego e asentamento de poboación”, remarcó. Y reiteró su invitación al Concello para estudiar la disponibilidad de nuevos terrenos para evaluar el desarrollo de una segunda fase del polígono industrial, ante la demanda existente y el agotamiento del suelo industrial.



La directora general de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo, destacó que esta operación “reflicte a aposta que dende Jealsa vimos realizando por O Barbanza, xerando emprego e desenvolvemento económico. Rianxeira estará máis que nunca vencellada a Rianxo, un Concello co que compartimos veciñanza e co que sempre tivemos unha especial relación”. También avanzó que, próximamente, se iniciarán las obras en las parcelas reservadas del parque empresarial de Té, aunque no quiso avanzar nada del proyecto. El alcalde, Adolfo Muiños, agradeció el trabajo de SEA que supuso un “salto cualitativo” en la industria y el empleo local, con la instalación de importantes y grandes empresas, tanto en el ámbito económico como en el del empleo, con sectores muy vinculados a la pesca y al sector conservero.