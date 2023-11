La jueza deja en libertad a "Roberto do Viso" que fue detenido por robo con violencia de un coche en Ribeira

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira decretó esta mañana la puesta en libertad con cargo para R.C.L.V., alias "Roberto do Viso, de 39 años y vecino de la parroquia de Olveira -el pasado domingo salió de prisión tras cumplir una condena-, al que la Policía Nacional detuvo como presunto autor de la comisión de un delito de robo con violencia de un coche. El arrestado, que llegó en torno a las diez y media de esta mañana a las dependencias judiciales conducido por una patrulla de seguridad ciudadana de la comisaría, en cuyos calabozos había pasado la noche, salió del edificio de los juzgados de la capital barbanzana al cabo de una hora y, tras declarar que ante la jueza negando su participación en los hechos que se le atribuyen, se le pudo ver saliendo en libertad.



La Policía Nacional de Ribeira lo había detenido como presunto autor de la comisión de un robo con violencia de un coche tras recibir el alta en el Hospital do Barbanza, en donde lo atendieron de hipotermia y un golpe en un brazo, después de que en la mañana del jueves fuese rescatado por los servicios de emergencias de un acantilado en el lugar del mirador de A Illa, en la parroquia sonense de Caamaño, a donde había logrado encaramarse tras caer al agua, pero que no podía salir de allí por sus propios medios y la marea estaba subiendo.

Unas horas antes, el dueño de un coche Nissan Micra de color verde oscuro había interpuesto en la comisaría de la capital barbanzana una denuncia por el referido delito, y todas las sospechas apuntaban a esa persona. La publicación en Diario de Arousa de sus iniciales por ser a quien rescataron los Bomberos comarcales y Protección Civil y Policía Local sonenses, junto con el hecho de que en las inmediaciones de donde se produjo el suceso apareció un vehículo que se correspondía con el que figuraba en la denuncia como sustraído, fue lo que llevó a uno de los responsables de la unidad judicial de la comisaría de Ribeira a desplazar a sus efectivos hasta el lugar en donde se encontraba el vehículo para proceder a su incautación y traslado hasta sus dependencias en la Avenida das Airós, en la capital barbanzana. Como a R.C.L.V. lo trasladaron en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza debido a que presentaba síntomas de hipotermia y un golpe en un brazo, y hasta allí fueron a buscarlo los pòlicías para proceder a detenerlo, una vez que le concedieron el alta hospitalaria que le permitió abandonar ese centro sanitario ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros.



En las inmediaciones de la zona donde se practicó el rescate de "Roberto do Viso" apareció un Nissan Micra de color verde oscuro con las luces encendidas, abierto y con las llaves en el contacto, en cuyo interior había un cuchillo que se cree que pudo utilizarse para perpetrar el robo de ese vehículo, y se apuntaba a la posibilidad de que pudiera haber llegado en él hasta ese lugar. Se averiguó que ese vehículo pertenecía a una empresa con sede en Arteixo y que dentro del mismo había documentos que apuntaban a la identidad de otra persona. La Policía Local de Porto do Son continuó realizando laboriosas gestiones para averiguar una posible vinculación del rescatado con el coche hallado en las proximidades del lugar del suceso. Una consulta a la Guardia Civil permitió saber que ese coche figuraba como sustraído. Tras desplazarse efectivos de la Policía Nacional a Porto do Son, sus investigadores continuaron realizando diligencias que fueron las que permitieron la detención del sospechoso del robo y su posterior pase a disposición de la autoridad judicial que, tal y como ya se indicó anteriormente, lo dejó en libertad con cargos sin medidas cautelares.