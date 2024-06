La junta local de Ribeira de Asociación Española Contra el Cáncer incide en el “daño” que hacen los vapeadores

La junta local de Ribeira de la Asociación Española Contra el Cáncer instaló en la mañana de ayer, de 11.00 a 13.00 horas, en la Praaa do Concello de la capital barbanzana -cambió su ubicación inicialmente prevista del Malecón, a la altura de la pastelería Fina, debido a que el fuerte viento que soplaba en esa zona hacía imposible la permanencia en ese sitio- una mesa informativa con motivo de la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco. En esta actividad se incidió en difundir el mensaje del “daño” que hacen los vapeadores y de que las tabacaleras “enganan á cidadanía decíndolle que inhala vapor de auga, e que é mellor que o tabaco convencional, cando non é certo, pois xenera un aerosol que, aínda que inclúe menos sustancias tóxicas,non implica un menor dano, xa que contén pequenas partículas suspendidas de nicotina e outras sustancias que ao inhalarse poden quedar adheridas ao pulmón, empeorando os casos de asma xa detectados e outras enfermidades respiratorias, indicó su secretaria, María Jesús Paz Vázquez, que estuvo acompañada de Rebeca Cameán García.

En la referida mesa había folletos divulgativos sobre la importancia del abasnono del hábito de fumar para tener una "vida saudable", y en especial en la nueva moda de "o vapeo" , que según indicaron desde la entidad que preside María José Carreira, y que "está a facer estragos na mocidade, posto que ao lle dar un espectro de non prexuízo estendeuse o seu uso, e fíxose crer á poboación que non ten efectos prexudiciais, o cal é erróneo". Paz Vázquez agregó que el vapeo está relacionado específicamente con la enfermedad respiratoria diagnosticada conocida como Evali, además de que está demostrado que aumenta los casos de asma y provoca el empeoramiento de las enfermedades pulmonares previas.

Paz Vázquez tTambién dijo que el 40% de los muchachos con edades comprendidas entre los 16 y 21 años son los principales consumidores de vapeo, algo uqe han hecho al menos una vez al mes, "xa que lles poñen olores e sabores para facerlles creer que non son inofensivos cando cando non o son". Igualmente, refició que 9 de cada 10 jóvenes estuvieron expuestos al humo digital en las redes sociales, ya que "non hai stream, trend ou foto postureo sen vaper", y que de entre las personas que vieron humo en las redes -2o 53,1% rematou fumando, mási da metade -24,5%- das que non tiveron esta exposición". "Coñecido xa o enorme dano que provoca o tabaquismo, hai que poñer o foco no vapeo e poñer á luz o perigo do uso dos vapeadores", recomendó María José Carreira.