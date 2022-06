La junta local de seguridad de A Pobra constata un descenso del 18% en los delitos graves y del 27% en los leves

La junta local de seguridad de A Pobra constató, en líneas generales, una tendencia descendente en todas las tipologías de delitos en la localidad barbanzana en lo ue va de año respecto al mismo periodo de 2021. Así lo dio a conocer este mediodía la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, quien precisó que las infracciones penales disminuyeron un 23%, mientras que los delitos graves lo hicieron en un 18% y los delitos leves en un 27%. Agregó que un capítulo aparte merecen la ciberdelincuencia, del que dijo que se trata de un fenómeno golbal que está en alza y que tiene mucha incidencia en la vida de los ciudadanos.





Por ese motivo, Rivas manifestó que desde las fuerzas de seguridad están apelano a la prevención de la gente para que extreme todas las medidas de seguridad en el uo de dispositivos cuando se facilitan datos "e ter unha actitude de alerta cando recibimos unha mensaxe ou correo electrónico sospeitosos e que podan levar a estar nte unha estaf telemática", precisó. En este sentido, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, apuntó a la lucha policial especializada y a la prevención individual como herramientas para combatir el aumento de las estafas informáticas en la comunidad.





De igual modo, esta reunión de la junta local de seguridad, en la que se abordaron los dispositivos de protección ciudadana durante los festejos de verano, sirvió para de la violencia de género, "especialmente hoxe, cando temos moi recente a agresión marchista en Carballo". María Rivas subrayó que se está ante una "verdadeira lacra social", con 18 mujeres asesinadas en España en lo que va de año y 1.148 desde 2003 en que existen registros, además de que en la provincia coruñesa 1.834 mujeres figurn en el sistema de seguimiento integral de violencia de género, es decir, que tienen algún tipo de seguimiento y de protección en su día a día.





En ese punto específico de la junta local de seguridad para abordar la violenci de género se analizó como aprovechar y mejorar los instrumentos a su disposición. En este sentido, se indicó que el Ayuntamiento pobrense trabaja conjuntamente con la unidad de violencia de género de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para constituir en breve la mesa local de coordinación interinstitucional en esa materia, y también se mantienen contactos para la irmaa del acuerdo que permita que la Policía Local de A Pobra se integre en el sistema Viogen, que permitirá una mayor colaboración con la Guardia Civil en la protección de los casos activos, de las víctimass que están en situación de tener un seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad.





Por otro lado, pero relcionado con la vilencia de género, desde el colectivo Mulleres en Acción se convoca a la ciudadanía a una concentración "contra as violencias machistas", que tendrá lugar maána, a partir de las ocho de la tarde, en la Praza do Concello de Ribeira. Sus responsables señala que "ante os incesantes casos de asasinatos machistas que se veñen rexistrando no noso país, as mulleres non podemos quedar caladas, véndonos na obriga de saír novamente á rúa para esixir medidas contundentes contra esta lacra.