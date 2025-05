La limpieza del Hospital de O Barbanza pide equiparar sus condiciones frente al Sergas

Representantes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) presentaron ayer en el registro de la Consellería de Sanidade una serie de firmas por parte de las trabajadoras del servicio de limpieza de los hospitales de O Barbanza, O Salnés y Cee, para denunciar las desigualdades laborales que sufren y reclamar la equiparación de sus condiciones frente al Sergas.



Las afectadas exigen igualdad en los salarios, una reducción de la jornada, y mejoras en materia de permisos y licencias.



Xan García, secretario de la Unión Local de Ribeira, explicó precisamente la situación de estos hospitales “nos que non se dá a equiparación do persoal de limpieza como en outros hospitais comarcais”, señalando además que el personal del Sergas goza de mejores condiciones.



García también destacó la “diferenza substancial en materia de xornada”, dejando entrever que “o persoal do SERGAS traballa unhas 1600-1700 horas, mentres que no convenio da Coruña están en máis de 1750”.

La central sindical advierte además que de no abordar estas desigualdades, se estaría permitiendo que las concesiones perpetúen la precaridad y que esto tendría un claro impacto social, ya que la precarización afecta a un colectivo mayoritariamente femenino que en este caso representa el 95% del personal, y que por tanto reforzaría las desigualdades de género en el mercado laboral en Galicia.



Por todo esto, desde la CIG demandan esta equiparación inmediata de las condiciones laborales de estas trabajadoras con las del Sergas o, por su parte, las de otros centros sanitarios comarcales, ya que insisten, si realizan el mismo trabajo, deben tener las mismas condiciones.