Un llavero con la forma de zueco que se asemeja a un mejillón será el obsequio institucional de Boiro

El Concello boirense cuenta ya con su regalo institucional que fue diseñado por la zoqueira Elena Ferro, de Vila de Cruces, y que fue la ganadora del Premio Nacional de Artesanía 2019 y que destaca por si trabajo con un producto de la tradición rural: el zueco de madera. El referido obsequio es un llavero con la forma de un zueco de cuero de color naranja y madera negra que se asemeja a un mejillón, y que se presenta en una lata de conservas basada en la icónica obra del artista estadounidense Andy Warhol. Además, dicha Administración local le encargó a esa artesana ese zueco a tamaño real, elaborado en cuero acharolado y con los mismos colores, y su taller aumentará su colección con esa pieza, comercializándolo bajo la denominación de “Modelo Boiro”. Ambos se peden adquirir en la web de Eferro.





Ayer tuvo lugar su presentación del zueco “Mexillón de Boiro”, que contó con la participación del alcalde y el edil de Turismo, José Ramón Romero y Carlos Rodríguez Muñiz, respectivamente, junto a la gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, y la propia artesana que diseñó la pieza, Elena Ferro.





Además, a través de un mensaje audiovisual grabado, al no poder asistir presencialmente, el secretario general de Industria y Pymes, Raül Blanco, expresó su apoyo a esta iniciativa. “Elena Ferro es una artesana de referencia y desde Artesanía de Galicia apoyamos esta colaboración para que una pieza suya se utilice como regalo institucional”, ,manifestó Fabeiro. Por su parte, Rodríguez Muñiz indicó que Boiro es uno de los principales exportadores de mejillón de la Ría de Arousa y un municipio en el que la industria conservera tiene un peso muy importante. “O mexillón é un elemento moi representativo da localidade. Boiro non se entende sen o mexillón, e o mexillón sen Boiro”, afirmó el edil de Turismo.





Desde el Concello precisaron que con esa pieza de Artesanía de Galicia, se contribuye a poner en valor uno de los productos de la zona, como es el mejillón, pero también la conserva, y también a la promoción de la localidad a través de sus grandes motores de la economía. En concreto, Romero, que calificó esa pieza como “magnífica obra”, manifestó que “este regalo institucional identifícanos como pobo porque somos un dos produtores máis importantes do mexillón e a industria conserveira é unha das que ten máis peso na nosa economía”. Y no se quiso olvidar de destacar el trabajo desarrollado por la técnico municipal de Turismo en todo el proceso. Elena Ferro destacó que “tratamos de simular as cores do mexillón para a elaboración do zoco e metelo nunha lata simulando os mexillóns en escabeche”.