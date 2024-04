La lluvia provoca que las procesiones de Jesús Resucitado en Rianxo y A Pobra se sustituyan por actos simbólicos en las iglesias

Las procesiones con las imágenes de Jesús Resucitado en Rianxo y A Pobra programadas para la mañana de ayer para bajar el telón de la Semana Santa tuvieron que suspenderse por la lluvia, y se sustituyeron por actos simbólicos en las iglesias de Santa Columba y de Santa María A Antiga do Caramiñal. A los cofrades de la Irmandade da Paixón de Cristo rianxeira les quedó la pena de que no pudieron sacarl la nueva talla en procesión por las calles de la villa la talla y que iiba a suponer su estreno. Sin embargo, sus cofrades no descartan hacerlo en algún domingo próximo dentro del plazo de los 50 días de Pentecostés, según indicó el párroco, Marcelino Sánchezz Somoza. Este sacerdote había indicado al inicio del acto programado que iba a adelantar la celebración de la misa con la finalidad de hacer tiempo a la espera de que desaparecieran las precipitaciones, pero esa estrategia no sirvió de nada, pues al rematar la ceremonia religiosa seguía lloviendo, con lo que se optó por celebrar un sencillo acto en el interior de la iglesia parroquial de Santa Columba.

Imagen de Jesús Resucitado que no pudo salir en procesión debido a la lluvia, pero que se espera poder sacar por las calles un próximo domingo

La iglesia de Santa Columba registró una gran afluecnia de gente para ver la nueva imagen de Jesús Resucitado

