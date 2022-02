Localizan al conductor de un coche que huyó tras sufrir un accidente con daños en Padín

La Policía Local de Ribeira localizó al conductor de un vehículo que se ausentó del lugar de un accidente en el que ocasionó daños en bienes públicos sin comunicarlo, por lo que se le abrió expediente sancionador por infracción administrativa, que acarrea una multa de 200 euros. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en la madrugada del pasado sábado cuando esa persona, de unos 27 años y que vive en pleno casco urbano de la capital barbanzana, iba a los mandos de un Citroën C4 y al llegar a la rotonda de Padín, no dio bien el giro e impactó bruscamente contra las piedras que forman el bordillo de la jardinera interior de la glorieta.



Como consecuencia de la colisión, se desprendieron cinco de esas piezas de piedra de gran peso, dos de las cuales quedaron al lado de la rotonda, pero otras tres fueron a parar a varios metros de distancia, concretamente a la acera situada entre la Avenida de Ferrol y la entrada de la Rúa da Barreira. Según pudo saber este periódico, el primero en acudir al lugar fue personal de Grúas Galicia, que fue al único que avisó. Sus operarios se encontraron, además del coche siniestrado, con los referidos desperfectos en la glorieta y, como esa empresa tiene aviso de que cuando se encuentren algo en esas mismas circunstancias que se proceda a avisar a la Policía Local, y obraron en consecuencia y le comunicaron la incidencia registrada.



Los agentes municipales acudieron al lugar del accidente, pero ya no estaba el conductor, por lo que realizaron las gestiones oportunas para tratar de identificarlo y localizarlo. Los policías que realizaban guardia en el turno de noche y que se encargaron de elaborar el informe de lo sucedido comprobaron que el nombre de la persona que figura como titular del vehículo siniestrado se correspondía con el de la persona cuyos datos y firma figura en el parte de la grúa que se encargó de retirarlo. Con esos datos, trataron de localizarlo y estuvieron llamándolo por teléfono, pero no les contestó. De todos modos, dejaron aviso a sus compañeros para que continuasen con las diligencias para que procedieran a su localización, consiguiéndolo y procediendo a comunicarle la infracción que había cometido. Ayer por la tarde todavía se podía apreciar los desperfectos causados en la rotonda y los bloques de piedra que fueron desplazados.