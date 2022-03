​Luis Pérez Barral sustituirá a Xosé Vázquez Cobas como portavoz municipal del BNG de Ribeira

El BNG de Ribeira acaba de dar a conocer que en su asamblea celebrada el pasado fin de semana se acordó por unanimidad renovar su dirección política, situando a Luis Pérez Barral como portavoz del grupo municipal, a Cruz Rivadulla Márquez como concejala y a Xabier Vidal Peón como nuevo responsable local. El hasta ahora portavoz municipal Xosé Antonio Vázquez Cobas, deja ese esa responsabilidad y pasa a formar parte de la dirección local "á que achegará a súa valiosa experiencia", señalan los nacionslistas. Tanto la diputada Rosana Pérez como el propio Luis Pérez Barral, agradecieron su traballo en los últimos diez años y recordaron que se hizo cargo de la portavocía "nunhas circunstancias que nada teñen que ver coas actuais e que, no entanto, foi quen de superar e mesmo de manter unha actividade municipal moi digna", y que "sen dúbida fixo e seguirá facendo un grande traballo dentro do BNG".





Rosana Pérez destacó que actualmente el BNG es una organización "forte" y formada por personas "que queremos o mellor para o noso país e para os nosos concellos". La diputada manifestó que el "obxectivo é sumar persoas ao proxecto que liderarán Luis e Xabier para propiciar ese cambio que ten que deixar atrás á Ribeira en pequeno do Partido Popular e pasar á Ribeira en grande do BNG". Pérez Barral, acompañado del Consello Local y respaldado por la diputada do BNG, agradeció el apoyo y confianza que la militancia depositó en él para liderar la formación frentista. Barral asume esta responsabilidad con "optimismo" y aseguró que "vou dar o mellor de min mesmo para abrir un tempo novo de futuro e de esperanza en Ribeira". Los nacionalistas también destacan como aspecto positivo que se incrementa el Consello Local con la incorporación de Xabier Vidal a la cabeza, Cruz Rivadulla, Daniel Couto y Carmen Lampón.





Barral avanzó que abrirá un diálogo "con todo o mundo", sumando cada vez más personas de todos los ámbitos y de todos los sectores "que permita fortalecer, aínda máis, o BNG e ensanchar a súa base social". "Temos a responsabilidade de construír un proxecto gañador para a maioría porque moita xente ve en nós a alternativa que Ribeira precisa", aseguró. "Ribeira é unha localidade con moito potencial e con xente extraordinaria polo que temos a obriga de acertar para ofrecer solucións aos problemas do día a día que impactan de cheo nas familias, na clase traballadora, nas persoas autónomas, nas pequenas e medianas empresas". Desde el BNG indicaron que las políticas que ha llevado a cabo BNG son "positivas para a maioría social", y que ello se puede comprobar en las propuestas aprobadas, "como a creación dunha residencia pública ou dun bono para apoiar ao comercio, a defensa da educación ou sanidade públicas, por citar só algúns exemplos".





Luis Pérez Barral nació en Ribeira en 1990, es graduado en Lingua e Literatura Galegas por la Universidade de Santiago de Compostela, títulación que obtuvo al tiempo que trabajaba en la hostelería. Compatibilizará su nueva responsabilidad con su actual trabajo de empleado público en la Administración Local, con lo que anunció que renunciará a la asignación y no percibirá dedicación parcial del Ayuntamiento de Ribeira. En el plano político, milita en el BNG desde 2010 y durante su trayectoria asumió varias responsabilidades, como ser responsable del BNG en O Barbanza o miembro de su Consello Nacional.