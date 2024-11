Manuel Reiriz Dios dejará de ser el presidente del Centro Recreativo de Artes después de cuatro décadas

"A comezos do vindeiro ano darei por acabada a miña andadura ao fronte do Centro Recreativo de Artes e deixo a sociedade por motivos familiares, non tanto por idade, pois se por iso fose aínda podería estar varios anos máis. De tódolos xeitos, estarei aí e axudareilles no que faga falta aos que me releven". Con estas palabras se expresó en la tarde de ayer Manuel Reiriz Dios al anunciar que dejará de ser el presidente del Centro Recreativo de Artes después de cuatro décadas al frente de dicha sociedad, de la que fue uno de sus fundadores y que entonces se llegó a denominar Comisión para o Parque Infantil.

Su renuncia la hará efectiva en la asamblea de la entidad que está previsto que se celebre entre enero y febrero de 2025, y precisó que si todavía no lo hizo se debe a que "non queremos deixar problemas económicos aos que veñan para a nova directiva. Temos varios compromisos pendentes, coma unha obra subvencionada pola Deputación da Coruiña, o convenio co Concello de Ribeira polo Museo Etnográfico de Artes, e axudas doutros sitios. Ademáis, un temporal rexistrado hai uns anos nops levantou o tellado do edificio e entonces non chegamos a un acordo co seguro e pesamos que agora estamos a piques de resolvelo". También expresó su deseo de que sigan personas de la actual directiva, con algún cambio, pues sostiene que "hai xente moi válida, algúns dos cales levan máis de 40 anos comigo". De hecho, en dicho acto, Reiriz Dios hizo entrega a varios de ellos de una figura de un hórreo en reconocimiento a la labor desarrollada en todo este tiempo.



Entrega de premios