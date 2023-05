Manuel Ruiz dice que "non me vexo de alcalde con 69 años" y deja abierto su relevo a Mariola Sampedro

El cabeza de lista del Partido Popular para revalidar la Alcaldía de Ribeira, Manuel Ruiz, manifestó en el mitin central celebrado ayer en una abarrotada carpa de usos múltiples de la capital barbanzana que “non me vexo como alcalde con 69 anos” y abrió su posible y futuro relevo a su número 2, Mariola Sampedro, de la que dijo que “a vin crecer” y que “vai asaltar o fuerte e eu non vou a disparar contra ela”. El alcaldable popular añadió que su actual primera teniente de alcalde “é un exemplo do que é pisar á rúa”. Fue la propia número 2 de la lista popular la que prev iamente destacó la "política de rúa" que hace día a día el líder local del PP "estando ao lado dos veciños" y expresó su deseo de que los presentes en el acto "esteades con nós para que Ribeira siga medrando", y expresó su deseo de "construír a Ribeira entre todos, pero para eso só valemos nós, porque os outros non queren falar e noss queren excluír".

El candidato del PP indicó que Ribeira cambió mucho con los gobiernos del PP, haciendo un repaso de actuaciones desarrolladas y de los fondos obtenidos de otras administraciones, "sendo o concello que por número de habitantes está a conseguir máis fondos Next Generation", y agregó que frente a ello “alguén quere dar a medicina que a xente non necesita”. Ruiz aseguró que, pese a lo que dicen otros, él no está agotado y que, por el contrario, tiene ideas para hacer “a Ribeira entre todos”. Refirió que el hecho de que no contase con los apoyos suficientes para aprobar dos años el presupuesto de cada uno les impidió cumplir los compromisos adquiridos y que con ello "ataronnos as mans".

Ruiz Rivass destacó que Ribeira tiene una planificación y que pese a que "nos quixeron cortr as alas, volamos máis ca nunca coa capa de Superman que sodes vos". Respecto a su imagen en el cartel dijo que él no se ve favorecido y que sus hijas "me dicen que tengo pinta de abuelito entrañable", pero agregó que "este abuelo ten moita forza" para hacer frente a los que lo quieren echar. Por último, antes de exhibir su teléfono móvil y decir que servirá para llamar al presidente y a los conselleiros de la Xunta, para pedirles su ayuda para solucionar los problemas que saben que tiene Ribeira, recordó que el consejo que le daba Fraga para sus mitines era que está muy bien todo lo que se dice, pero que no se olvidase de pedir el voto, "e eso é o que vos pido".



Ruiz estuvo arropado Diego Calvo, presidente provincial de los populares en A Coruña, que destacó "a dedicación de Manolo aos veciños, sendo un exemplo", y también por el líder del PP de Galicia, Alfonso Rueda, quien manifestó que todo lo que no sea votar “ao sentidiño do PP” será hacerlo al modelo de Pedro Sánchez en la Moncloa, por lo que llamó a concentrar el voto y darle a Manolo Ruiz la mayoría que necesita “para gobernar con firmeza e convicción”.

Rueda manifestó que conoce a Manuel Ruiz desde hace mucho tiempo y precisó que, a su juicio, "está no seu mellor momento" y que sabe lo que se necesita y priorizar. Agregó que es un alcalde "pedichón ata o infinito", pero precisó que eso es algo que no le molesta, y añadió que tiene una conselleira, en referencia a la ribeirense Fabiola García, "que é mais pedichona que o alcalde". Por último, dijo que Ribeira tiene en Manuel Ruiz "un alcalde de luxo", que "hai equipo, hai proxecto e hai traballo feito e por facer" y que no deben renunciar a pedirle el voto a nadie, incluso a los que en algún momento dejaron de confiar en el PP: "son máis cousas as que nos unen. Necesitamos a maioría suficiente para deixar de ter as mans atadas e estamso cerca dese obxectivo".

Calvo hizo mención a las complicaciones que hubo durante el actual mandato, teniendo que "navegar contra vento e marea para mellorar Ribeira", especificando que "chegou a acordos con varios partidos" y que a pear del "boicoteo aos investimentos", Ruiz llegó a movilizar 60 millones de euros en grndes obras, pero también puntualizó que el cabeza de lista ha sabido estar donde tenía que hacerlo para solucionar los problems de los ciudadanos, "que poden parecer pequenos detlles, pero que son igual de importantes. Non cambiedes e seguide o exemplo", puntualizó.