Manuel Ruiz promete completar las redes de saneamiento y de abastecimiento en Olveira

La casa de cultura de Olveira se llenó de gente para asistir al mitin del Partido Popular de Ribeira, que contó con las intervenciones del candidato a revalidar la Alcaldía, Manuel Ruiz, así como de Carmen Pérez, candidata por dicha parroquia, y de Elvira Pereira, la actual representante popular en esa zona, "quen aínda que non repite nos postos de saída expresou a súa intención de apoiar e axudar a Carmen no que faga falta", indicaron desde las filas del partido de la gaviota. El cabeza de lista del PP dio a conocer que entre las medidas propuestas en su programa electoral para Olveira figura completar totalmente las redes de saneamiento y de abastecimiento de agua y otro servicios básicos municipales: "un labor no que, aínda que non se ve como pasa con outras actuacións, levamos traballando dende que collemos a Alcaldía actuando en numerosos núcleos e lugares como Agrelo, Reiriz, Sirves, Cucheriza, Olveira de Arriba, Bretal, Iñeiras e outro, ademais de lograr que a Xunta mellorase a estrada AC-303 que vertebra boa parte da parroquia", explicó Ruiz Rivas.

En este ámbito, entre las actuaciones concretas contenidas en el programa electoral del PP se incluyen la dotación de alcantarillado a Barreiro o Cruceiro do Viso, en tanto que recordó que ya existen partidas aprobadas con cargo al POS+ o al remanente de tesorería para ampliar el saneamiento de Agrelo y Sirves y para dotar de ese servicio al lugar de Espiñeirido. El PP también pretende construir aceras en Olveira y ejecutar asfaltados en sitios como A Cucheriza, Espiñeirido, A Igrexa o el aparcamiento de las antiguas fosas en Bretal. De igual modo, crear una zona verde en una parcela municipal en A Piollosa, en Bretal, remodelar el parque de As Dores, en Sirves, o mejorar el sendero hacia San Benito son otras de las actuaciones propuestas.

El alcaldable popular también recordó que se está colaborando conjuntamente con el vecino municipio de Porto do Son para mejorar y poner en valor el mirador del Monte Tahúme. Otra de las medidas consiste en gestionar con la Xunta de Galicia la remodelación del colegio de Olveira, tal y como se hizo durante el actual mandato con otros centros educativos, como los de Palmeira y Frións, "sendo unha das dúas prioridades no ámbito educativo, xunto á ampliación do colexio O Grupo", detalló. De igual modo, el candidato agregó que su formación política también impulsará la mejora del parque infantil y la pista que da acceso al colegio de la parroquia.