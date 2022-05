María Rivas visita Boiro para conocer en detalle el proyecto de remodelación del mercado

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, destacó que la inversión de más de 237.000 euros de los fondos Next Generation permitirá al Concello de Boiro contar con un mercado urbano sostenible más moderno, digital y verde. Así lo confirmó ayer durante la supervisión de los trabajos previos a las actuaciones previstas para el comercio local que realizó junto al alcalde, José Ramón Romero.



“É un deses días nos que comprobamos como a xestión pública alcanza a sua verdadeira dimensión. Non é outra que mellorar a vida dos cidadáns e facer avanzar aos pobos. Temos unha oportunidade única para transformar o turismo e o comercio de Galicia cara o futuro, cun modelo sostible, dixital e competitivo”, afirmó la subdelegada.



María Rivas señaló que el Ministerio de Industria, Comercio e Turismo acaba de seleccionar la iniciativa de Boiro con una aportación de 237.642 euros, ya que el proyecto desarrollado por la Asociación Boirense de Empresarios fue elegido en la categoría de mercados urbanos sostenibles dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una actuación con la que se va a reformar el mercado municipal, se realizarán campañas de promoción de comercio, digitalización, e instalación de puntos wifi, entre otras cuestiones



Por su parte, el alcalde de Boiro destacó “o traballo conxunto entre o Concello e a ABE para a elaboración deste proxecto co que se vai realizar unha actuación integral para mellorar o comercio local”.



Además, durante el encuentro, el alcalde, José Ramón Romero, transmitió a la subdelegada otros asuntos de relevancia en el municipio como la seguridad en el ocio nocturno, y proyectos en los que, se está trabajando desde el Concello como la construción de una residencia de la tercera edad y la ampliación de suelo industrial en Boiro.