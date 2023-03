Mariscadoras de a pie de Cabo de Cruz critican que el sector de a flote pretenda que la Xunta se salte la ley

Desde el sector de marisqueo a pie señalan que la línea de división que establece la normativa es la cota 0, y que para hacer una modificación de dicha división es necesario conseguir el acuerdo entre los dos sectores implicados, y que tiene que constar por escrito y ser tratado en cada una de las directivas, tras ser aprobado por la asamblea de ambos, teniendo que pasar después a ser ratificado por la junta general de la cofradía y remitido a la Consellería do Mar para que lo revise y lo apruebe si lo considera conforme a la ley. "Non existe ningún documento, de ningún tipo, que recolla ningún cambio na división das zonas. Nestes últimos catro anos houbo, cando menos, cinco xuntanzas nas que participaron representantes de ámbolos dous sectores e representantes da Consellería do Mar -dos de ellas se llevaron a cabo este año- e nelas a consellería tentou, por activa e por pasiva, explicar que existe unha normativa que hai que cumprir, porque a lei é para todo o mundo, tanto cando gusta coma cando non", señalaron desde el sector del marisqueo a pie crucense.

Para que se pueda entender con claridad lo que está pasando, desde la agrupación de mariscadores del a flote de Cabo de Cruz hacen una analogía al indicar: "Poñamos que hai dúas leiras, unha pegada á outra. O dono dunha delas límpaa, cávaa, estércaa, planta patacas, sáchaas e sulfátaas. O dono da outra leira non vai a ela máis ca no tempo de recoller e atópase con que non medrou nada nela; entón ponse a apañar as patacas da leira do veciño. Evidentemente, o veciño que plantou as patacas denuncia o feito ás autoridades, entre outras cousas porque vai pasar todo o ano sen comer patacas, e o que llas roubou reclama á autoridade competente que mova os marcos porque quere coller un cacho da leira do veciño. Se isto chega

a pasar nunhas leiras, en vez de no mar, ían saír a voar sachos, fouciños e outros apeiros, pero como pasa no mar… ".



La agrupación de mariscadoras de a pie señala que no va a ser ella la que intente coartar el derechoo a manifestarse de nadie, "pero facelo para esixirlle á Consellería do Mar que se salte a legalidade vixente raia no absurdo", puntualiza. De todos modos, considera que es "máis absurdo" tener que andar reclamando desde el sector de a pie que se cumpla con la norma y con la ley. "Resulta tamén irrisorio e anacrónico en pleno século XXI que a lei electoral de confrarías lle dea o control da confraría a un colectivo, o da flote, que no último censo, que é o das eleccións do pasado mes de outubro, contaba con 91 membros e que o sector da pé, con 194 membros, se vexa discriminado dentro da confraría todos e cada un dos días do ano", concluyó.