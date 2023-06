Mariscadores de a flote de Cabo de Cruz dicen sentirse “acosados” por parte de la Consellería do Mar

La incautación el pasado martes de una lancha a un miembro de la agrupación de mariscadores de a flote de Cabo de Cruz, que también es directivo de la Cofradía y tiene responsabilidades en las labores de vigilancia de esa actividad, ha provocado que sus compañeros y desde el propio Pósito reaccionasen por considerar que lo ven “inxusto”, pues sostienen que las actas que le levantaron fueron “por traballar na parte nosa, dentro do noso balizamento”. Así lo manifestó su patrón mayor, Jesús Pérez, quien agregó que en el sector de a flote, al que también pertenece, se sienten “acosados” por la Consellería do Mar, al mandarle permanentemente a los guardacostas “que nos cosen a multas” por considerar que no están respetando la cota 0, “e teñen pensado incautar máis embarcacións”, dijo.



El máximo responsable del Pósito crucense sostiene que hay un acuerdo de balizamiento de los bancos marisqueros que fue firmado en 2006 y en el que se establecen los límites entre las zonas de trabajo de marisqueo a pie y a flote, y que está respaldado por el que era en aquel momento el patrón mayor y por la entonces denominada Consellería de Pesca. “Nos estamos respectando ese acordo, por medio do cal decidimos balizar as zonas de traballo onde coincidiamos os dous sectores, polo que xa non existe a cota 0. Todo foi ben durante uns anos, traballando e facendo os paros biolóxicos os dous sectores en abril e maio”, dijo Pérez Dieste. Pero, afirma que ahora, “co beneplácito da Consellería do Mar, o sector de a pé quere quedarse coas zonas que nos tocaron a nós no reparto, e así elas non paran nos 12 meses e nós pasamos a traballar catro meses e, aínda por riba, masacrándonos a multas”.



El patrón mayor de Cabo de Cruz indicó que le mandaron hasta cuatro escritos a la Consellería do Mar para que entiendan su postura y que se solucione la situación “pero non nos quere escoitar e estamos indefensos. Esa é a nosa queixa. A Consellería do Mar está a morte co sector de a pé e a nós tennos abandonados”. Jesús Pérez indicó que, como ya hicieron con Rosa Quintana, le han solicitado una entrevista a su sucesor, Alfonso Villares, y que de no recibirlos y de proseguir la actual situación “o sector de a flote vai a manifestarse”. Por último, con ironía, expresó su “agradecemento” a la Jefatura Territorial “que está levando á ruína ao sector do marisqueo a flote da Confraría de Cabo de Cruz”.