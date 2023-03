Martiño se presenta a la reelección como alcalde de Boiro y Francisco Suárez-Puerta suena en el PSOE para Ribeira

Medio millar de personas arroparon entre las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche de ayer a José Ramón Romero, "Martiño", en el acto público de su presentación oficial como candidato del PSOE a la relección como alcalde de Boiro. Entre ellos se encontraban el portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados y secretario de Política Federal del partido del puño y la rosa, Patxi López; el secretario xeral del PSdeG-PSOE y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el secretario xeral del PSOE Provincial en A Coruña, Bernardo Fernández, y el secretario xeral de los socialistas de Boiro y teniente de alcalde, Luis Ruiz. Entre algunos de los asistentes al acto que se celebró en el restaurante Chicolino, en Exipto, se estuvo comentando una de las incógnitas en relación a quién será el candidato de los socialistas, dando por seguro que será Francisco Suárez-Puerta, hijo del actual número 2 del partido y concejal en la corporación municipal de la capital barbanzana, José Manuel Suárez Puerta. Ahora habrá que esperar a que desde los órganos del PSOE lo confirmen de manera oficial.

José Ramón Romero

En su intervención, "Martiño" manifestó sentirse "contento" por repetir y ser el cabeza de lista del PSOE y declaró que "demostramos estes catro anos que soubemos facer ben as cousas", y que ahora les queda trabajar duro "outros catro anos máis e a pola maioría absoluta", algo a lo que también dijo Formoso que aspiran. El presidente provincial indicó seguidamente que tienen por delante una batalla en la que los socialistas ponen los cinco sentidos, "tendo en conta que no eido municipal, o máis cercano á cidadanía, é máis esixente cos seus representantes públicos, o proxecto e as persoas que o lideran son vitais e aquñí, en Boiro, como referencia de honradez, de boa xestión e de estar pegado á súa xente e de mirar polos intereses xerais dos veciños de Boiro presentamos hoxe ao compañeiro Martiño que, como dijo, é unha fórmula extenderemos en todos os concellos galegos".

Valentín González Formoso, Patxi López y José Ramón Romero, en el centro de la imagen

Fue un acto en el que la intervención de José Ramón Romero se basó en definir a Boiro como una localidad dinámica, en marcha, que vive y apuesta por la industria y el comercio, haciendo una mención expresa al sector mejillonero, al que le deseó suerte en su lucha, pues señaló que lo está pasando mal, palabras tras las que se produjo un gran aplauso. Como anécdota, el candidato de los socialistas de Boiro a revalidar la Alcaldía saludó a Patxi López indicando que vive separado de su mujer e hijos, que se encuentran en el País Vasco, a donde acude algunos fines de semana. El portavoz del PSOE en el Congreso indicó que en los comicios municipales del 28M los electores podrán contrastar los dos proyectos que existen y decantarse por un gobierno socialista y progresista, "que pone encima de la mesa medidas para ayudar a la ciudadanía cuando está en medio de una crisis, subiendo las pensiones y el salario mínimo, destinando más recursos que nunca a la Dependencia, subiendo las becas para los jóvenes, ofreciéndoles el bono cultural y el bono para el alquiler", frente a un gobierno del PP "que hubiera votado en contra de todo eso y que no existiría".

Patxi López

López también dijo que las diferencias entre PSOE y PP están en que mientras que ellos aprueban leyes para avanzar en derechos y libertades en el país y que mira hacia el futuro, "en contraste con una derecha que significa lo contrario: recortes en derechos y libertades, retroceso para todos". Agregó que son tan distintos que "hasta hay dos formas de enfrentarse a la corrupción, precisando que el PSOE la ataja expulsando de sus filas a aquel que se desliza por esa pendiente, frente al señor Feijóo y el PP protegiéndola y amparándola y teniendo connivencia con ella". Cuando le preguntaron a Patxi López por cuál será la respuesta del PSOE cuando el próximo martes presenten la solicitud de una comisión de investigación por el "Caso Mediador", su respuesta fue "primero que la presenten y luego hablaremos".