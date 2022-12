McDonald’s prevé abrir su restaurante de Ribeira antes de acabar este año

Las obras de construcción del restaurante McDonald’s en una parcela pegada a la conocida como rotonda del barco, al final de la Autovía do Barbanza, en Xarás, en Ribeira, marchan a muy buen ritmo y, de seguir evolucionando de esa manera, y no surgir contratiempos indeseados, está previsto que el día 29 de este mes tenga lugar su apertura, con lo que se cumplirían sus previsiones iniciales de hacerlo en esta Navidad, siguiendo su ambicioso plan de crecimiento en Galicia anunciado hace bastantes meses por su presidente en España, Luis Quintiliano. Por el momento, desde la compañia norteamericana de hamburguesas y otro tipo de comida rápida en España no quieren desvelar por el momento detalles sobre este negocio pero, la previsión es que se generen del orden de 40 puestos de trabajo, según apuntan fuentes cercanas a la misma, y se sabe que el franquiciador ya gestiona otros negocios similares en la comunidad autonómica.

Además, la superficie del edificio que se levantó para albergar únicamente el restaurante ronda los 300 metros cuadrados, con un salón con capacidad para medio centenar de personas, y dispondrá de una terraza de dimensiones considerables y un amplio aparcamiento. Igualmente, tendrá un espacio al estilo bufé (McCafé), donde los clientes podrán pedir una consumición y acompañarla de otro producto dulce o salado. Además de los servicios habituales del restaurante, contará con kioskos digitales y servicio en mesa, así como el McAuto, pudiendo acudir con el coche a recoger la compra, y McDelivery, es decir, con entrega a domicilio en 30 minutos. Y también contará con una zona de juegos y atracciones para los más pequeños, Playland, que también dispondrán de un espacio de mesas y sillas adaptadas a su estatura.