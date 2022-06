McDonald’s prevé la apertura en Navidad de un restaurante en la zona de Xarás, en Ribeira

McDonald’s sigue su plan de crecimiento en Galicia y sus miras están depositadas desde hace un tiempo en O Barbanza, concretamente en Ribeira, donde pretende abrir un restaurante a partir de la próxima Navidad, en el que se generarán alrededor de 40 puestos de trabajo directos. Desde la compañía norteamericana en España, que preside Luis Quintiliano, así como el franquiciador que estará detrás de este establecimiento -ya gestiona otros negocios similares en Galicia-, se guarda un mutismo absoluto, y por parte del propietario de los terrenos donde está proyectada su instalación, pero este periódico ha podido confirmar durante las últimas semanas que hay una solicitud de licencia en el Ayuntamiento ribeirense para ese negocio, así como otras informaciones sobre los planes de McDonalds en la capital barbanzana.



Los terrenos en los que se pretende llevar a cabo la construcción del restaurante esta cadena estadounidense de hamburguesas y otro tipo de comida rápida tienen una ubicación estratégica, pues se sitúan en una parcela de la finca de La Soledad, cercana a la gasolinera de bajo coste que hay en el lugar de lugar de Xarás, así como en un cruce de carreteras, como el hecho de estar al final de la Autovía do Barbanza y de la carretera AC-550 (Cee-Ribeira), así como muy cerca del polígono industrial de Xarás. La superficie que tendrá el edificio construido rondará los 300 metros cuadrados, con un salón con capacidad para alrededor de medio centenar de personas, y está previsto que también disponga de una terraza de dimensiones considerables y un amplio aparcamiento.



Entrando en detalles, dispondrá de un espacio al estilo bufé, que recibe el nombre de McCafé, donde los clientes podrán pedir una consumición y acompañarla de otro producto dulce o salado. Además de los servicios habituales del restaurante, dispondrá de kioskos digitales y servicio en mesa, así como McAuto, pudiendo acudir con el coche a recoger la compra, y McDelivery, es decir, con entrega a domicilio en unos 30 minutos. Y también contará con una zona de juegos para los más pequeños, que también dispondrán de una zona de mesas y sillas adaptadas a su estatura.



El presidente de McDonald’s en España, Luis Quintiliano, acudió a inaugurar el 6 de septiembre del año pasado en el polígono industrial de A Sionlla, de Santiago, el segundo establecimiento de la compañía en la capital de Galicia y el 16º en la comunidad autónoma. En aquella ocasión, anunció que para seguir siendo líderes de mercado en dicho sector tenían un “ambicioso plan de crecimiento” de manera responsable y sostenible para los próximos años, no sólo en número de establecimientos, sino también en la generación de riqueza y de empleo. Aunque no lo dijo en ese momento, por entonces ya se estaba proyectando el restaurante de Ribeira, entre otros.



Quintiliano indicó hace nueve meses que en McDonald’s apuestan por el comercio local, como lo demuestra la colaboración que tienen con 5.000 granjas y medio millar de ganaderías españolas o con sede en este país como proveedores del 70% de sus productos. Fuentes próximas a la cadena de hamburguesas y otros alimentos indicaron que el objetivo de sus impulsores del restaurante de Ribeira pasa por convertirlo en un referente en la comarca, con una propuesta gastronómica con ingredientes de calidad y productos adaptados a todos los gustos.