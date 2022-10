Medio Rural sostiene que ya se procedió a reponer cierres ganaderos dañados por los incendios en O Barbanza

Después de que el alcalde pobrense le recriminó a la Consellería de Medio Rural el retraso en el envío del material para la reposición del vallado ganadero dañado como consecuencia de los incendios forestales que afectaron a la zona en agosto, desde el departamento autonómico que dirige José González difundieron desde primera hora de la mañana de ayer, a través del perfil del 085 en redes sociales como twitter, que tras las referidas llamas del reciente periodo estival en la comarca “procedeuse á reposición dos peches para o gando de cara a garantir a volta á normalidade do sector primario”. Xosé Lois Piñeiro, había indicado que había una preocupante situación de riesgo para la circulación de vehículos, ya que el ganado llega a las carreteras, sobre todo algunas con gran densidad de tráfico y en las que se permiten velocidades elevadas.





Al primer edil de A Pobra reclamó la resolución de este problema. “Non podemos agardar máis”, insistió, sobre todo ahora, en invierno, en que el ganado tiende a dirigirse a las zonas más bajas huyendo del mal tiempo en las cimas de las montañas. Y hace extensiva su petición a actuaciones en municipios limítrofes, ya que aunque el voluntariado posibilita que la intervención esté casi completada en Lesón y muy avanzada en Posmarcos, “os animais saen polas lindes e achéganse ata a vila”. E indicó que, si la Administración autonómica no cumple con lo acordado, será el propio Ayuntamiento pobrense el que suministre el material pero, aseguró, que desde el ejecutivo local no van a permitir por más tempo esta situación de riesgo. Y concluyó que la solución tiene que darse en todas la localidades afectadas, pues "do contrario serán inútiles os esforzos dun único municipio", subrayó Piñeiro.