Miguel Costas, cofundador de Siniestro Total, actuará en las fiestas de Santa Uxía de Ribeira

Ribeira dedicará cinco días a sus fiestas en honor a Santa Uxía, pues empezarán este viernes y se prolongarán hasta el martes 12 de septiembre, que es el día grande de la festividad de la patrona. El lanzamiento de 21 bombas de palenque dará, como cada mañana, el pistoletazo de salida a las celebraciones, y será a las siete de la tarde cuando tenga lugar la primera actividad. Será en la Praza Porta do Sol con el espectáculo infantil y familiar “A grandeza do pequeno” a cargo de Iseo A Moura, mientras que dos horas después se inaugurará la exposición “En comuñón co mar” de Francisco Paz en el centro Lustres Rivas. La actuación estelar del primer día llegará a las once de la noche en el Malecón, con Miguel Costas y su banda, compositor, guitarrista y vocalista de punk rock español, y que es una figura ilustre de la música nacional, siendo cofundador de Siniestro Total, junto a Germán Coppini, Julián Hernández y Alberto Torrado, así como Aerolíneas Federales y Los Feliz, entre otros grupos.

Miguel Costas ofrecerá un concierto en el que no faltarán temas que compuso para Siniestro Total, banda viguesa que cofundó



A las doce y media de esa madrugada tendrá lugar un pequeño espectáculo pirotécnico en el Malecón, donde seguidamente dará comienzo un concierto de Virtual Proyect Band, que interpretará un repertorio de canciones muy aclamadas e interpretadas mayoritariamente por voces femeninas del pop rock internacional de los años 80 y 90. Al día siguiente, 9 de septiembre, habrá animación musical por las calles de la ciudad desde las cinco y media de la tarde con el grupo tradicional Tahume y a las 19.00 horas saldrá la III Ruada de Traxe Galego Aires de Dorna desde el auditorio y recorrerá las calles Romero Ortiz, de Galicia, Rosalía de Castro, Malecón y rotonda de las Amas de Casa hasta llegar a la Praza do Concello, donde a partir de las ocho de la tarde habrá un desfile con esas vestimentas y un mercado de artesanía en las inmediaciones, especialmente de la temática del evento, pero también podrán acudir otro tipo de artesanos locales. Desde la organización se anima a que la gente acuda con algún símbolo gallego, poniéndose a disposición de los interesados a prestarles trajes de época para lucirlos en la pasarela. La actuación nocturna correrá a cargo de Planet disco Móvil con Maikstyle DJ en la Porta do Sol.

Virtual Proyect Band ofrecerá un concierto en el Malecón en las primeras horas de la madrugada de este sábado



El 10 habrá un pasacalles del grupo de gaitas Cherumia (11.00) y el espectáculo infantil y familiar “As minas do Rei Salomón” de Teatro Ghazafelhos en la Porta do Sol (20.00), mientras que la jornada siguiente habrá verbena que estará amenizada por la orquesta Capitol en el Malecón. Por último, el día 12 habrá pasacalles con el grupo de gaitas Xiada, misa solemne en honor a Santa Uxía en el atrio de la iglesia y la Porta do Sol, seguida de la procesión acompañada de la Xoven Banda de Narón y el grupo de gaitas Xiada. A su conclusión, se pretende realizar delante de la iglesia una fotografía con los asistentes.