Una militante del PSOE de Ribeira denuncia en comisaría que sufrió amenazas de José Manuel Vilas

Una militante del PSdeG-PSOE de Ribeira denunció que recibió amenazas por parte del secretario general del partido del puño y la rosa en la capital barbanzana y, a la vez, portavoz, del grupo municipal socialista, José Manuel Vilas Álvarez. De hecho, poco antes de las cinco de la tarde del viernes se presentó en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la capital barbanzana para denunciar que entre las diez y media y las once menos diez de la mañana del jueves, cuando ella se encontraba en su domicilio, había recibido una llamada de teléfono de Vilas Álvarez en la que, según afirma, él le dice textualmente: “Te voy a sacar del medio como hice con Sergio Miranda, porque no estás a favor mío. Parece mentira en ti. ¿Eres tú la que escribes en Facebook? No eres competente para eso. Tengo todo preparado para hacerte daño”.





La denunciante precisó que no es la primera vez que el secretario general del PSOE ribeirense la increpa y la desprecia como mujer, que por ese motivo siente mucho miedo, puesto que vive en una casa alejada del resto. De igual modo, esa militante quiso hacer constar que durante dos semanas le estuvo sonando el teléfono, siempre a la misma hora, pero sin darle tiempo a descolgarlo y sin saber quien pudiera ser, pero sospecha que podría tratarse de José Manuel Vilas. El instructor de la denuncia les dio a conocer, entre otras cuestiones, que al amparo del Estatuto de la Víctima de una infracción penal y del real decreto que lo desarrolla, la denunciante tiene derecho a recibir la asistencia consistente en información general y particular, apoyo emocional, asesoramiento y coordinación.