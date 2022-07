Un millar de personas se concentra en Ribeira para denunciar la falta de médicos y pedir una Sanidad digna

Un millar de personas se concentraron a primera hora de esta noche en la Praza do Concello de Ribeira para salvar la Sanidad Pública, denunciar la falta de médicos y reclamar una Atención Primaria digna, con profesionales suficientes, que se cubran las ausencias actuales y se mejore la dotación donde se precisa, y solicitar que no se desmantelen los consultorios periféricos como los de Cabo de Cruz, Taragoña y Palmeira. De igual modo, demandaron una atención de calidad en el Hospital do Barbanza, en el que se adecuen las plantillas de profesionales a la carga de trabajo y se recuperen los procesos asistenciales eliminados. Marián Rodríguez Blanco, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, anunció que a las once de esta mañana harán entrega por registro en la delegación de la Consellería do Mar de las más de 5.000 firmas recogidas en toda la comarca y que acompañan a un escrito dirigido al conselleiro de Sanidade en el que se contemplan sus demandas





Ese fue el resultado de una manifestación que había arrancado una hora antes desde el centro de salud de Santa Uxía con más de 1.500 personas -los organizadores cifraron la participación en más del doble-, de las que una buena parte ya no llegaron a entrar en la plaza situada delante del consistorio de la capital barbanzana. Durante el recorrido, que les llevó desde el centro de salud, por el Malecón haccia la rotonda de Padín, para luego seguir por Lepanto, Miguel Rodríguez Bautista, Alcalde Fernández Bermúdez, la Rotonda da Serea y Rosalía de Castro, se puieron escuchar de manera reiterada consignas como "tanto recorte non hai quen o soporte", "Manolo, escoita, Palmeira está en loita" -especialmente, por delante del Liceo Marítimo, donde el PP de Ribeira celebraba un congreso extraordinario, del que salió proclamado Manuel Ruiz como presidente de los populares locales-, "non, non, non a privatización", "aquí está, aquí se ve todo O Barbanza de loita en pe", "Rueda, atende, a Sanidade non se vende" y también otras que hacían referencia a que los consultorios periféricos de Taragoña, Cabo de Cruz y Palmeira "non se pechan".





Ya en la Praza do Concello se dio lectura a un manifiestopara denunciar que la situación de del sistema sanitario público gallego es cada vez "máis precaria", pues se precisó que antes ya había problemas para cubrir plazas de algunas especialidades médicas en determinados sitios "chamados de difícil cobertura", pero que ahora la norma es tener problemas para cubrir plazas de cualquier especialidad médica y de enfermería, y que este verano será ccomo durante la peor época de la Covid-19 de lo técnicos en cuidados de enfermería. "O 50,7% dos médicos colexiados en Galicia ten mais de 55 anos, e o 24,5% ten mais de 65 anos, os tempos que están por vir espéranse peores que os actuais", indicaron los manifestnates, que precisaron que en esta situacion, el Sergas sigue haciendo contratos que invitan a marcharse a los profesionales tanto a la sanidad privada, como a la sanidad pública de otras comunidades o países.





"A falta de profesionais na atención primaria fai que cada vez sexa menos apetecible acceder a converterse en médica de familia: poucas profesionais, sobrecarga de traballo, mais dificultade para que se cubran vacantes nos centros que están sistematicamente sobresaturados, como é costume no centro de saúde de Ribeira ou nas prazas de tarde do centro de saúde de Rianxo, fai que as estudantes de medicina que fan prácticas en quinto de carreira nos centros de saúde, queiran fuxir da especialidade, e cando tras superar o exame MIR, poden acceder a medicina de familia prefiren pasar outro ano estudando a iniciar a formación como residente de familia", puntualizaron en la concentración final.





Particularizando la situación que se está registrando en los centros de salud de O Barbanza, en la lectura del manifiesto se indicó que los consultorios periféricos de Taragoña y Cabo de Cruz fueroin cerrados durante el confinamento y lo siguen estando; y que ante la baja del médico de Palmeira "parchean" a situación, cubriendo con unas horas de prolongación de jornada de los médicos que trabajan en el ya de por si saturado centro de salud de Ribeira, "obviando que sobrecargar aos médicos deste ambulatorio fai que cada vez sexa mais difícil atopar profesionais que queiran traballar nel". Añadieron que la desaparición del PAC de tarde de Rianxo contribuye a perpetuar la dificultad de cobertura de las plaas de tarde de este centro de salud "porque traballar nun centro no que moitas veces es o único médico traballando nel de tarde, e tes que atender todas as urxencias en medio da túa consulta, incluídas as que implican ter que saír do centro, fai que prefiras traballar noutro lugar". Y agregaron que en A Pobra llevan itempo cubriendo el PAC con la buena voluntad de los trabajadores del centro de salud, que aumentan el número de horas de trabajo; y en Boiro con el aumento de población, durante el verán había dos equipos trabajando en el PAC, "aumento que non se realizou este ano, e a non cobertura de vacacións fan que ante calquera incidencia non prevista se dean situacións caóticas como as que saíron en prensa a semana pasada".









Respeto a la situación del Hospital do Barbanza, se señaló que "empeora lentamente", pues tienen una plantilla "pantasma" de cirujanos, urólogos, internistas y otras especialidades que tienen su plaza en dicho complejo asistencial pero trabajan en Santiago, "e que favorecen que a complexidade do que no Barbanza se opera diminuíu moito nos últimos anos". Se puntualizó que "dende o 2019, en xullo e agosto, o servizo de urxencias víñase reforzando cun terceiro médico de 9 da noite a 9 da mañá, pero este verán non é así, porque disque non hai médicos. ¿Non será que os deixaron marchar en marzo, pensando que ían estar esperando por eles ata o mes de xullo?, e agora tócanos sufrir longas horas de espera en Urxencias".





Tambien se advirtió de la situación en Medicina Interna, debido a que las consultas cerradas desde mayo "ata non se sabe cando" por primera vez en la historia del hospital comarcal, así como de "a normalización de atender diariamente na planta de hospitalización o dobre de pacientes que os aconsellados polas sociedades científicas, a sobrecarga de horas de traballo nas tardes e fins de semana, que fixeron que seis internistas marcharan a traballar á privada ou a outras comunidades, non fai pensar a xefes e xerentes que tal vez non hai internistas porque os están invitando a marchar. Non parece importarlles o empeoramento da calidade da asistencia recibida por todas nos coa desaparición das consultas de interna, o atraso nas altas de hospitalización…".









También se denunció el excesivo número de guardias ante cualquuier incidencia en Traumatología, Pediatría, Radioloxía, Obstetricia y otras especialidades, de las que dijo que se resuelve con parches puntuales, "negándose a sentarse a buscar solucións a longo prazo e deixalas escritas e asinadas. ¿Qué agacha ese medo a facer o seu traballo, que é organizar? Non pasa nada si para ter cuberta a atención urxente temos que anular consultas, quirófanos ou probas de radioloxía, facémolo e incrementamos as listas de espera", concluyeron.





La reacción por parte de la Xerencias da área Sanitaria de Santiago-O Barbanza no se ha hecho esperar tras rematar la manifestación. afirmando que aumentó su cuadro de personal en los últimos años, tanto en el hospital comarcal como en los centros de salud de los cuatro municipios, con un incremento del 10% de las plazas para médicos de familia en Atención Primaria y de facultativos especialistas en el complejo asistencial ubicado en Oleiros. De todas maneras , reconoce que, pese a ese esfuerzo, existen problemas comunes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud para las sustituciones por vacaciones y por bajas, que aumetaron en estas últimas semanas "por mor das infeccións por coronavirus",, detalló. Desde esta gerencia aclararon que se contrata a todos los médicos disponibles y que cada día se analizan las incidencias quesurgen en los centros de salud para bucar soluciones eficientes.





Ante este problemas que, asegura, afecta a todas las comunidades autónomas, el Ejecutivo gallego implantó una serie de incentivos -acordados con las organizaciones sindicales- para los profesionales que tengan que hacer jornadas complementarias, atender a los pacientes de un compañero ausente o dar servicio a centros sanitarios en el medio rural que necesitan atención de proximidad. "Vense sumar a outras medidas adoptadas polo Sergas, tales como a convocatoria das 16 prazas ofertadas coa nova categoría de facultativo especialista de Atención Primaria para a área compostelá (6 das cales son en centros do Barbanza)". Con respecto a esto, dicha gerencia dijo que el presidente de la Xunta, Afonso Rueda, informó ayer que en 2023 se realizará una nueva convocatoria de plazas en propiedad para médicos de Atención Primaria que quieran ir a los centros de difícil cobertura y se extenderá a las plazas de especialistas en los hospitales comarcales y las de salud mental.





La Xerencia da Área sanitaria de Santiago-O Barbanza sostiene que estas medidas, se unen a las adoptadas en el ámbito organizativo y que se están implantando, tales como agendas de calidad, planes locales de salud, el sistema de gestión integral de demanda XIDE o la plataforma CRM100, que permite resolver la totalidad de las llamadas perdidas en un mismo día y con un tiempo máximo de respuesta de dos horas.

"E ante a preocupación da Xunta pola situación da Atención Primaria, como consecuencia do déficit de médicos especialistas, reclámalle ao Goberno central cinco medidas fundamentais, pois son da dúa competencia: a convocatoria de prazas MIR extraordinarias na especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria, cambiar os sistema de elección de prazas MIR para evitar que queden vacantes, crear a especialidade de Medicina de Urxencias e Emerxencias para que as prazas formativas de Medicina de Familia se aproveiten para primaria, a creación dun rexistro estatal de profesionais sanitarios para detectar as necesidades e renovar a normativa de maneira que se permita acreditar una maior número de prazas nos vindeiros anos".