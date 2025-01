Miriam Rivas González, de Castiñeiras, es el primer bebé que nace en el Hospital do Barbanza en 2025

Se hizo esperar casi 24 horas desde la entrada del 2025, pero ya nació el primer bebé en el Hospital do Barbanza del presente año. Se trata de Miriam Rivas González, una niña que pesó 3,200 gramos y midió 48,5 centímetros, y es hija del matrimonio formado por Miriam González Morais, de 34 años, natural de Tui, y José Manuel Rivas García, de 39 años y vecino de la parroquia ribeirense de Castiñeiras, en donde vive la pareja. Ella salía de cuentas el 20 de enero, pero en la tarde del 31 de diciembre tuvo un manchado y, por estar más tranquila, acudió al complejo hospitalario ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia de Oleiros, en donde quedó ingresada a las 20.00 horas tras detectarse que lo ocurrido se había debido a que tenía la bolsa amniótica fisurada, además de que tenía alguna que otra contracción. En ese momento, entre el personal médico de dicho centro sanitario se empezaron a crear expectativas sobre la posibilidad de que pudiera ser el primer bebé del año en Galicia, llegando a comentárselo a la madre, pero finalmente se hizo esperar un poco.

Al mediodía siguiente le suministraron medicación para acelerar el parto y fue entonces cuando empezó a tener las contracciones más continuas y dolorosas. A las once y cinco de la noche de ese primer día del Año Nuevo se produjo el feliz alumbramiento por parto natural de la que es la tercera niña de la pareja, pues con anterioridad tuvieron a Julia, que nació el 18 de enero de 2022 en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y a Flora, que nació el 4 de marzo de 2023 en el Hospital Provincial de Pontevedra después de adelantarse cinco semanas sobre las previsiones iniciales, cuando aún vivían en Marín y antes de regresar a Ribeira. Ambas ya conocen a su nueva hermana, después de que fueron a visitarla tanto en la mañana como en la tarde del jueves y no querían separarse de su lado, y Julia ya tuvo la oportunidad de cogerla entre sus brazos y Flora de acariciarla.

Los padres, que como habían hecho en los casos de sus dos hijas anteriores, prefirieron esperar hasta el último momento para conocer el sexo de su bebé, pues afirmaron que "eso no es lo más importante, sino que todo salga bien y que el bebé nazca fuerte y sano", declaró el pasdre, que trabaja de mecánico naval. Miriam González dijo que le haría ilusión haber tenido un niño y que si se lo hubieran puesto encima "estaría encantada", pero está muy contenta con lo que ha tenido. En principio, la idea del matrimonio es quedarse con tres hijas, pues a ambos les gusta ese número, "aunque no podemos decir de este agua no beberé". Ella, que estudió Administración y Finanzas pero que se dedica al cuidado de sus hijas, ya tiene el alta hospitalaria, pero deberá esperar a abandonar el hospital comarcal a que transcurran 48 horas desde el nacimiento de la niña, por lo que el alta de esta última se producirá cuando el médico pasará visita en la jornada de mañana.