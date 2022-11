Adolfo Muiños renuncia a la reelección como alcalde de Rianxo y lo releva Xusto Ordóñez como candidato

Después de doce años como alcalde de Rianxo y 16 como concejal en la corporación municipal, Adolfo Muiños, ha decidido alejarse de la primera línea de la vida política y renunciar como candidato del BNG a su reelección en el cargo al frente del Ejecutivo local por “razóns estritamente persoais e de índole individual”, y buscar la mayor tranquilidad regresando a su trabajo. En la que se convirtió en un adelanto de la que será su despedida al final del actual mandato, Muiños hizo un somero repaso a su trayectoria y logros “a beneficio dos rianxeiros”, estando arropado por la portavoz nacional de la formación frentista, Ana Pontón, y por Xusto Ordóñez, compañero que tomará su relevo en la lista que la organización nacionalista presentará a las elecciones del 28 de mayo.





”Comprométome a construír unha proposta de goberno que responda a unha política de proximidade, de participación, feminista, cercana á mocidade e a todas as persoas en situación de dependencia e vulnerabilidade”. Así se expresó Xusto Ordóñez, conocido por “Tito”. y del que Ana Pontón destacó su “ilusión, enerxía e a paixón que se necesita para gobernar Rianxo, é un gran candidato e será un gran alcalde porque ten experiencia de goberno, coñece o concello, os seus tecido económico e social, ten ideas e moitas gañas de seguir mellorando a vida do municipio”. Y recalcó que “Tito ama Rianxo e a súa xente, confía no potencial deste concello, ten ideas para seguir mellorando os servizos públicos, para impulsar a economía local, mellorando a vida da xente e, desde ese amor e confianza nas posibilidades de Rianxo, temos todo por ganar, damos un novo impulso para revalidar á Alcaldía desde o apoio reforzado da veciñanza”. Muiños calificó a Ordóñez de “persoa decente, honrada, que da o paso adiante e co arroupe do BNG e da militancia será capaz de seguir desenvolvemento un proxecto pensado para as persoas e tamén en clave de país”.