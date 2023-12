Multitudinaria despedida anticipada del 2023 en A Pobra con las "precampanadas"

Siguiendo el hábito que se está instaurando en muchas localidades de adelantar doce horas la despedida de 2023 con la "precampanadas", A Pobra ha dado hoy el paso de celebrar de manera anticipada las doce campanadas de Fin de Año desde la casa consistorial. La fiesta ya había arrancado media hora antes con música de un DJ para que vecinos y visitantes se fueran animando y acercando hasta el punto neurálgico de la celebración y mientras se repartieron más de 300 bolsas de uvas y 650 cotillones que se agotaron en pocos minutos. El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, fueron los encargados de dar la bienvenida a las numerosas personas que se congregaron para participar en un evento que estuvo presentado por Tania Fuegho quei, tirando de humor, dijo que "o alcalde fíxome chegar a mensaxe de que fixo un pedido de mil millóns de luces led para ter o mellor alumeado habido e por haber, pero adiantouse Abel Caballero e, entre el e o alcalde de Badalona, acabaron coa existencia de bombillas nas fábricas. O ano que vén, ides ter tantas luces na Pobra que, ás doce da noite, ides ter que sacar a pasear o can con gafas de sol".

También tirando de retranca, dio paso a la lectura de una carta dirigida a los Reyes Magos con las peticiones de los pobrenses para que los Sanjuerguines sean declarados la mejor fiesta del entorno "e que non se lle dea tanto bombo á Dorna", que al igual que el año pasado el municipio esté limpio de hierbas y no haya una sola asomando en un camino o acera, que el organismo competente limpie la estación de autobuses y que no se tenga que destinar a ello el dinero que haya en las arcas municipales para eliminar esas hierbas, y que haya luz en el aparcamiento del puerto, precisándoles a Melchor, Gaspar y Baltasar que "vostedes que son sabios e máxicos, han saber onde sobran luces... Fagan o favor de que se lle ilumine a bombilla a alguén na cabeza para saber que é algo necesario. Unha soa bombilla xa evitaría que andemos ás apalpadas polo aparcadoiro".



También hubo momentos de poner en valor la belleza de la villa y la calidad humana de su gente, además de reivindicar el poder de la Cultura como agente de cambio. "A Cultura tamén chega ao poder, a Cultura está en tódolos ámbitos dunha sociedade capaz, a cultura é riqueza. A riqueza de que os vosos nenos queiran ser artistas, músicos, escritores, actores... o que sexa que queiran ser", manifestó Fuegho. Por eso, Lois, Noa, María Touzón y Clara, en representación de los chiquillos que asisten a las clases de teatro musical con Mimarte, interpretaron una canción. Y los vecinos y visitantes celebraron en conjunto y de manera anticipada la llegada del 2024 y la diversión continua por todo el núcleo urbano con la charanga Os Festicultores en sesión vermú, mientras que por la tarde habrá una fiesta juvenil en la Casa da Mocidade con DJ , y a partir de la una de la madrugada llevará la celebración real de la llegada del año nuevo en la carpa instalada en la Praza Alcalde Segundo Durán con Discomóvil Chocolate.