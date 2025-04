Los municipios de O Barbanza presumen de zonas de baño con la cualificación ‘‘excelente’’

Dice el refranero popular que ‘‘en abril, aguas mil’’, pero, con la primavera, llegan también días que invitan a darse los primeros chapuzones del año aprovechando una temperatura cálida antes del verano que es la temporada de playa por excelencia.

La Consellería de Sanidade ha emitido ya la clasificación final de las zonas de baño en la pasada temporada y vigente para este 2025 tomando las muestras de 36 puntos del litoral que se corresponde con Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo.

Todos ellos reciben la cualificación de ‘‘excelente’’, menos Peralto, en Boiro, que está valorada como ‘‘suficiente’’. Normalmente, entre los meses de mayo y septiembre se realizan las habituales pruebas de rutina para conocer la evolución de la calidad de las aguas; unos controles adscritos al Programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño de Galicia 2021-2025 realizada por la Xunta de Galicia.

Zonas de baño evaluadas

En Ribeira, la parte de la costa analizada se corresponde con las playas de Balieiros, O Prado, O Porto, Corrubedo, dos puntos de O Vilar, A Muralla, A Catía-O Castro, Castiñeiras, Mosqueiros, A Ameixida, Area Secada, O Touro, Coroso, Río Azor, Baluarte y la parte de A Corna dentro de la parroquia de Palmeira.

A Pobra do Caramiñal tiene como objeto de estudio la parte de A Corna en territorio pobrense, A Illa, A Lombiña, A Barca, Os Areos y Raposiños.

En Boiro se encuentan Peralto (con suficiente), Barraña, Barraña-Saltiño, Ribeira Grande, Piñeirón, Carragueiros, Retorta, Ladeira do Chazo, Mañóns y Portomouro. Mientras que Rianxo tiene los arenales de A Torre, Tanxil y As Cunchas.