Néstor Rego defendió en Rianxo el peso que supone que el BNG tenga representación en Madrid

Néstor Rego, portavoz y candidato del BNG al Congreso por la provincia de A Coruña, indicó ayer en un mitin que ofreció en Rianxo que la formación frentista logró trasladar a Madrid, con un sólo representante en la Cámara Baja, la “verdadeira radiografía dos problemas e intereses de Galicia” y recordó que presentó más de 1.500 propuestas, así como más de un millar de enmiendas a los diferentes presupuestos generales del Estado. Frente a esa labor desarrollada por él en el Congreso, indicó que "os 22 deputados que chegaron ao Congreso co voto dos galegos terían que explicar agora os votos en contra a tantas iniciativas de temas que eran claramente necesarios para Galicia e poderían desenvolverse sen problemas mais que decidiron non apoiar". Por ello, animó a "votar en clave galega, en clave de país" para que "gañe Galicia cun BNG determinante, que condicione as votacións e que poda negociar os investimentos que se precisan para solucionar o déficit histórico que padecemos".

Acompañado en el salón de actos del Cuiartel Vello por el portavoz municipal del Bloque rianxeiro, Xusto Ordóñez, el aspirante a ser reelegido como diputado centró su discurso en convencer de que el BNG es la única fuerza que que defiende lso intereses de Galicia. "Queren facernos crer que hai que votar polo bloque de Sánchez ou o bloque de Feijóo e o voto útil en Galiza é o do BNG", afirmó Rego, quien recordó que en la campaña de hace cuatro años el lema que más utilizaban era "se o BNG está, Galiza está" y que en el balance de la lexislatura, "compróbase claramente que iso foi así, que quen levou os problemas e defendeu os intereses de Galicia en Madrid foi o BNG".

Rego afirmó que en el otro lado están los partidos estatales que, según apuntó, "foron de mans atadas, tan atadas que mesmo votaron en contra de iniciativas básicas para a defensa de Galicia cando os seus partidos daban orde de facelo así". En este sentido, el candidato del BNG al Congreso enumeró algunas de las propuestas de su partido en la defensa de intereses gallegos "que deron co voto en contra dos deputados galegos de forzas estatais como iniciativas na mellora e modernización de infraestruturas básicas para o país ou de orzamentos básicos para o desenvolvemento do sector industrial". Por eso, Néstor Rego criticó que en esta campaña se quiera hacer creer que la única opción es votar "polo bloque de Sánchez ou polo bloque de Feijóo" cuando "o verdadeiramente útil para Galicia é o BNG, o que defende os intereses e busca solucións para os problemas, como se comprobou nestes case catro anos", precisó el representante nacionalista.

El número 1 de la lista del BNG al Congreso por A Coruña apuntó en Rianxo que en la legislatura que acaba de rematar consiguió activar la agenda gallega cuando tuvo oportunidad de ser determinante para la investituda. "Ese feito demostra dúas cousas: a primeira, que se o BNG é determinante, Galicia gaña. A segunda, que o BNG é garantía de poñer freo á dereita e a ultradereita", explicó Néstor Rego para concluir que en el panorama que se apunta hacia las votaciones generales del 23 de junio, "cun BNG con peso e que sexa necesario para condicionar o goberno, Galicia ten moito que gañar". Para poner en cifras, indicó que, cuando el Bloque fue determinante, se consiguieron más de 2.000 millones de euros en inversiones para Galicia cuando los últimos gobiernos lo redujeron a la mitad. "Son moitos os indicadores que dan medida do que supón o BNG no Congreso, do que significa ter forza e voz propia en Madrid, por iso é necesario que os galegos e galegas se mobilicen e voten en clave propia, na defensa dos nosos intereses", señaló el portavoz del BNG en la pasada legislatura.