Una nueva banda tributo del Mecano “más ochentero” actuará el 19 de abril en el auditorio de Ribeira

El auditorio ribeirense albergará el 19 de abril, a partir de las nueve de la noche, la actuación de un nuevo tributo a la banda de tecno-pop Mecano en su etapa más ochentera, y que por ello lleva por nombre el título de unas canciones, “No tienes nada que perder”, que se incluye en su cuarto álbum discográfico, “Entre el cielo y el suelo”, publicado el 21 de junio de 1986, y que marcó un antes y un después en la trayectoria del grupo, con temas como "Ay que pesado", "Cruz de navajas", "Esta es la historia de un amor", "Me cuesta tanto olvidarte", "Hijo de la luna", "No es serio este cementerio".

Este grupo de homenaje a una de las formaciones musicales que marcó una época en el panorama nacional e internacional hasta su separación más de un cuarto de siglo, hará un recorrido desde los inicios de Mecano, pero también interpretará sus éxitos más relevantes, incluyendo temas de “Descanso Dominical", como "No hay marcha en Nueva York", "Mujer contra muijer", "Los amantes", "La fuerza del destino", "Quédate en Madrid", "Laika", "El blues del esclavo", "Eungenio Salvador Dalí" y "Un año más", entre otras. Eso si, lo más probable es que el concierto se inice con los acordes de la inolvidable "Hoy no me puedo levantar", pero no se descarta que en el repertorio que se interpretará suenen "Perdido en mi habitación", "Maquillaje", "La fiesta Nacional", "Barco a Venus", "Haqway-Bombay", "El 7 de septiembre" o Una rosa es una rosa".

"No tienes nada que perder" está integrado por Beatriz Fernández en el papel de Ana Torroja y de Raúl Gamma y Alejandro Ollero como Nacho y José María Cano, respectivamente. Su presencia en la capital barbanzana es posible gracias a la empresa Curotiña Eventos, perteneciente al Grupo Fercosti, y que ya consechó recientemente grandes éxitos con las contrataciones las actuaciones de otra banda tributo, como Remember Queen, y el espectáculo de ilunionismo del joven mago Dani Polo.

Las entradas para el concieerto en homenaje a Mecano, que desde las nueve de esta mañana están a la venta, cuestan 30,80 euros cada una -incluye los gastos de gestión-, y se pueden adquirir a través de la plataforma digital de Ataquilla, y de manera presencial y con pago con tarjetas bancaria en la Oficina de Atención Cidadá, situada en el consistorio, y, en caso de que no se agoten, se venderán en la taquilla del propio auditorio de la capital barbanzana desde una hora antes del