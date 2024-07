La nueva empresa del servicio de conserjería y supervisión del parking del Centenario empezará a funcionar mañana

La modificación del reglamento de régimen interno del parking subterráneo del Centenario recibió su aprobación definitiva por parte de la unanimidad de los concejales de la corporación municipal ribeirense. Desde el equipo de gobierno recordaron que los cambios introducidos buscan facilitar que los vecinos puedan hacer cualquier trámite relacionado con los abonos no sólo por medios telemáticos, sino también de manera presencial, teniendo en cuenta que hay personas que no se manejan bien con los medios digitales o las nuevas tecnologías para relacionarse con la Administración. El segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, precisó que dicha modificación luchará contra la denominada brecha digital.



Aprovechando que se abordaba una vez más un asunto relacionado con dicho aparcamiento, la portavoz del grupo municipal del PP, Mariola Sampedro, acusó al Ejecutivo local de opacidad y falta de transparencia por parte del, recordó que la última junta de portavoces municipales se hizo en febrero pasado y que no saben nada en relación a si ya se hizo efectivo el rescate de dicha instalación y si se cumplió con la resolución judicial para que se haga efectiva dicha recuperación. Por su parte, el alcalde indicó que los concejales del PP tienen a su disposición a los técnicos municipales para que les faciliten cualquier tipo de información. Además, agregó que se están dando pasos adelante que permitirán que en poco tiempo se podrá contar con un parking "céntrico, barato e completamente funcional" para las necesidades de todos los vecinos. Y le respondió a la edila popular que "estamos cumprindo cos trámites do parking en tempo e forma e co que nos manda a xudicatura de tomar posesión desa instalación.

La concejala de Facenda, Herminia Pouso, dio a conocer que, tras la formalización del contrato por 2 años del servicio de conserjería, portería, control y supervisión del parking subterráneo de la Praza do Centenario con Cycle Servicios Galicia SL por 337.271 euros del contrato -a lo que habrá que añadir una aportación anual de 3.000 euros más IVA para material de mantenimiento simple que no requiera de conocimientos específicos- mañana, día 1 de agosto, empezará a trabajar esa empresa de economía social y que se van a invertir 1,2 millones de euros en la renovación e impermeabilización de la plaza exterior para acabar con las filtraciones que entran en el aparcamiento subterráneo.

El alcalde recordó que la obra que contempla la impermeabilización de la Praza do Centenario está en proceso de adjudicación I Chechu Río