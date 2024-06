El nuevo auditorio de Ribeira alberga hoy la séptima edición del festival nacional "Tahume entre Folclores"

Ribeira albergará a partir de las siete de esta tarde VII Festival Nacional "Tahume entre Folclores" en el que, además de la formación anfitriona, el grupo de baile y música tradicional Tahume, se contará con las actuaciones de la agrupación folclórica Farallón de Tábata, de Gáldar (Gran Canaria), y Os Xeitosos de Trazo. Desde la organización animan a los vecinos y visitantes a asistir y disfrutar de este espectáculo que fusiona muestras de la tradición galega y canaria como una demostración de la riqueza y diversidad cultural de las distintas comunidades del territorio español, como ya vino sucediendo en las ediciones anteriores. Las entradas se podrán retirar desde una hora antes del inicio de la taquilla del auditorio, aunque desde el Ayuntamiento se indicó que se han reservado 300 invitaciones para repartir entre las agrupaciones participantes. Esta actuación se enmarca dentro del cartel del Xuño da Cultura e as Artes, que está llegando a su fin, así como entre los actos programados hasta mediados de julio con motivo de la inauguración del nuevo auditorio de la capital barbanzana.

La concejala de Cultura, Antía Alberte, destacó que este festival surgió para poner en valor una fiesta folclórica que había en la zona y que tenía mucha demanda, pero también se impulsó con el afán de conocer lo que se hace en el resto de España. "Tras vir grupos de Murcia, Asturias, Euskadi, Illas Baleares e Madrid, este ano toca Canarias", dijo la edila, quien manifestó que "é importante por en valor a nosa cultura, pero tamén ofrecer o que fan outros". Igualmente, destacó la gran labor que realiza Tahume, al que definió como un grupo de renombre, del que salieron artistas de la talla de la aguiñense Aída Tarrío, integrante de As Tanxugeiras, y Fran Sieira, "e a eso temos que darlle relevancia". También ensalzó las condiciones del escenario del auditorio, por su disposición, así como por su acústica, "e penso que vai quedar moi ben". Por su parte, Alberto Millán, vicepresidente del a asociación de música y baile tradicional Tahume, animó a la gente a acudir y "espero que a xente disfrute do noso traballo e tamén do que nos van ofrecer os grupos convidados".